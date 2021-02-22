رصد حالات انتقال إنفلونزا الطيور إلى البشر في روسيا .. فيديو

عرضت قناة الحدث العربية فيديو يوضح اكتشاف حالات من البشر انتقل إليها فيروس انفلونزا الطيور في روسيا، مؤكدا أن خبراء من مركز "فيكتور" الروسي لعلم الفيروسات اكتشفوا المادة الجينية لسلالة أنفلونزا الطيور .





وأضاف الفيديو أن السلالة أنفلونزا الطيور تم اكتشافها لدى 7 أشخاص يعملون في مداجن جنوب البلاد وأشارت "بروفا" رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية ، أن حالات الإصابة بأنفلونزا الطيور هذه تعتبر الأولى بين البشر على مستوى العالم .



