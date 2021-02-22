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حفل موسيقي عالمي.. الآثار: الشمس تعامدت على رمسيس الثاني رغم الطقس السيئ

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:37 م
معبد ابو سمبل
معبد ابو سمبل
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هاني حسين
علق عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، على تعامد الشمس على تمثال رمسيس الثاني في معبد أبو سمبل  اليوم، قائلا "نشهد يومًا غير عادي، ومميزًا فهو يوم التحديات".

وقال "سعيد"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، "نشهد اليوم براعة المصري القديم في علم الفلك والهندسة، وتمكنه من حساب توقيت تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني".

وأضاف مدير عام آثار أسوان والنوبة، "عدد ليس بالقليل حرص على حضور الظاهرة الفريدة من نوعها رغم جائحة كورونا العالمية، وتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية".

وتابع عبد المنعم سعيد "على الرغم من الظروف المناخية الصعبة وموجة الطقس السيئ التي تمر بها البلاد؛ فإن الشمس ظهرت وتعامدت على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني".

وأكد عبد المنعم سعيد أنه "تم تنظيم حفل موسيقي عالمي في معابد أبو سمبل احتفالا بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني، والجميع أشاد باتخاذ الإجراءات الاحترازية في تنظيم الحفل الموسيقي".

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