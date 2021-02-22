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كر وفر.. الإدارة المحلية بالبرلمان تطالب بتقنين أوضاع الباعة الجائلين

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:45 م
السجيني
السجيني
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عبد الخالق صلاح
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه طالب بتطوير الأسواق العشوائية في مرحلة تطوير القرى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

واستنكر خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»، القانون الذي ينظم وقوف الباعة الجائلين، موضحا أن الأمر يعتمد على الكر والفر بين الباعة والمسئولين ويجب أن يتم تقنين الوضع بشكل أفضل.

وأشار إلى أن الدولة تسير نحو تنظيم كل الملفات القديمة بالتوازي مع إنشاء المشروعات الجديدة، مرددا «يجب على كل مخالف في أي مجال أن يسعى إلى تقنين وضعه الفترة القادمة». 

وأكد أن محافظة القاهرة بدأت في عمل استمارات للباعة الجائلين لتنظيم وقوفهم في الشوارع وعدم تكوين أسواق بطريقة عشوائية.

وأوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بدعوة وزير التنمية المحلية أو مَن ينوب عنه، لحضور اجتماع أمام اللجنة في موعد أقصاه 30 يومًا؛ لعرض خطة التطوير المؤسسي لقطاع التفتيش بالوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الإثنين؛ لمناقشة بيان وزارة التنمية المحلية، بحضور هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية، وعدد من قيادات الوزارة؛ لمناقشة دور القطاع في مكافحة الفساد.

وقال السجيني إن قطاع التفتيش يشتكي نقص العمالة البشرية؛ حيث يصل عددهم إلى 44 مفتشًا؛ ولكن يوجد هناك 596 مفتشًا يحصرون يوميًّا جميع المشكلات في مختلف أنحاء الجمهورية؛ وهم أعضاء مجلس النواب.

ووجه رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حديثه إلى رئيس قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية، قائلًا: لا بد أن يكون هناك موظف من الـ44 موظفًا بقطاع التفتيش يشارك في اجتماعات المجلس؛ لحصر المشكلات التي يعرضها النواب خلال الجلسة؛ وهو ما يوفر على القطاع الوقت والمال في حصر المخالفات.

وتابع السجيني: بدل ما تركب عربية وتحصل على مأمورية وتذهب إلى المحافظ لتقوم بجولة لحصر المخالفات.. النواب يقدمون إليك الشكوى على طبق من ذهب، وهذا ما حدث أيضًا خلال اجتماع اليوم؛ حيث طرحوا العديد من المشكلات التي كانت ستحتاج وقت ومال، ولكن النواب أسهموا في تقديم المشكلة".

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن ما يميز شكاوى النواب ورصدهم المخالفات أنها مدعمة بقوة دستورية وسلطة نيابية.

ووجه السجيني سؤالًا إلى رئيس قطاع التفتيش: هل قدمت دراسة لوزير التنمية المحلية لتطوير قطاع التفتيش؟ ليعقب هيثم الدسوقي، مؤكدًا أنه يوجد خطة طموحة؛ حيث نسعى لتخصيص مكاتب لنا في الدلتا والصعيد وقناة السويس؛ وهي خطة مستقبلية نضعها لحين توافر الموارد واستكمال الهيكل البشري.
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