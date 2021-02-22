كر وفر.. الإدارة المحلية بالبرلمان تطالب بتقنين أوضاع الباعة الجائلين

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه طالب بتطوير الأسواق العشوائية في مرحلة تطوير القرى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.





واستنكر خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»، القانون الذي ينظم وقوف الباعة الجائلين، موضحا أن الأمر يعتمد على الكر والفر بين الباعة والمسئولين ويجب أن يتم تقنين الوضع بشكل أفضل.





وأشار إلى أن الدولة تسير نحو تنظيم كل الملفات القديمة بالتوازي مع إنشاء المشروعات الجديدة، مرددا «يجب على كل مخالف في أي مجال أن يسعى إلى تقنين وضعه الفترة القادمة».





وأكد أن محافظة القاهرة بدأت في عمل استمارات للباعة الجائلين لتنظيم وقوفهم في الشوارع وعدم تكوين أسواق بطريقة عشوائية.





وأوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بدعوة وزير التنمية المحلية أو مَن ينوب عنه، لحضور اجتماع أمام اللجنة في موعد أقصاه 30 يومًا؛ لعرض خطة التطوير المؤسسي لقطاع التفتيش بالوزارة.