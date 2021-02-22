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أخبار العالم

بـ بليزر كارو.. شاهد | أحدث إطلالة لـ روان بن حسين

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:30 م
صدى البلد
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يارا عمرو

شاركت الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وظهرت روان بن حسين، مرتدية بليزر كارو باللونين الاحمر والاسود، مع بنطلون جلد باللون الأسود، جالسة علي اريكة متحركة باللون الابيض.

 

ومن الناحية الجمالية، تركت روان بن حسين شعرها منسدلًا علي اكتافها، مع وضع ميك اب خفيف، وقرط رقيق في اذنيها، وانهت اطلالتها بحذاء ذو كعب عالي.

 

وعلقت روان بن حسين علي الصورة كاتبة: "منو متحمس لاسبوع الموضة الافتراضي في ميلان؟ اناااااااااااااااا ،منو المصمم اللي وايد حابين تشوفون تصاميمه؟".

 

يذكر أن روان بن حسين أعلنت طلاقها من يوسف المقريف وكشفت عن أسباب صادمة أدت لذلك من بينها أن زوجها كان ذا شخصية سيكوباتية نرجسية وغير مستقر نفسيًا إلى جانب خيانته لها

 

وتواجه الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، محاكمة في بريطانيا بتهمة مهاجمة زوجها السابق رجل الأعمال الليبي محمد يوسف المقريف بعد أن رفع دعوى قضائية ضدها متهمها بمطاردته وضربه في يونيو الماضي.

 

وذكرت العديد من التقارير أن طليق روان بن حسين اتهمها أيضا بإلحاق الضرر بقميصه باهظ الثمن

 

وردت محامية روان بن حسين: " روان تعيش في دبي، وهي حاليًا هناك مع طفلها الصغير. ومع الوضع الحالي وإغلاق جميع ممرات السفر، قد تكون هناك صعوبة في إدخالها إلى البلاد والمثول للمحاكمة".

 

 

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