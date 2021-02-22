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برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس باستعادة مكانة القطن المصري «بداية مبشرة»

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:24 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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فريدة محمد
ثمنت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن استعادة المكانة العالمية للقطن المصري، وإقامة صناعات وطنية تعتمد عليه لتوفير منتجات قطنية عالية الجودة بأسعار ملائمة للمواطنين، مؤكدة أنها بداية مبشرة لصناعة القطن في مصر بشكل خاص والصناعة المصرية خارجيا بوجه عام. 

وأوضحت رشاد، في بيان، أن صناعة القطن المصري شهدت حالة من التدهور خلال السنوات الماضية وعلى مر العصور لتحل محلها الألياف الصناعية، بالرغم من أهميته فإن الحكومات السابقة فشلت في إستعادة قيمته من جديد، لكن اختلف الوضع تماما منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد حكم البلاد، وتبذل الدولة مجهودًا كبيرًا لإعادة إحياء صناعة القطن مجددا. 

وأضافت عضو مجلس النواب، أن استقرار الأوضاع أعطى الاستثمار الصناعى دفعة قوية، فى ظل إتاحة وتوفير مساحات كبيرة من الأراضى الصناعية، وطرح مدن صناعية جديدة، ويرجع ذلك إلى جهود الرئيس السيسي، مشيرة إلى التنافسية العالمية في صناعة القطن ستساهم بشكل كبير في زيادة الاستثمار خلال الفترة المقبلة فضلا عن زيادة العملة الأجنبية لمصر،  ويأتي ذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة التي قامت الدولة بتنفيذها خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء كامل هلال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية للتصدير والتنمية الصناعية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة، إن الاجتماع تناول متابعة "محاور تطوير منظومة القطن المصري من زراعة وإنتاج وصناعة، وكذلك الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي في جنوب الوادي بتوشكي".

وتم في هذا الإطار استعراض الخطوات التنفيذية لمشروعات تنمية توشكى، بما فيها المساحات المنزرعة والمستهدف استصلاحها بالمنطقة، فضلًا عن توفير الموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات، والأعمال الصناعية الجاري تنفيذها من قبل جهات الاختصاص الحكومية، وكذلك سير العمل الخاص بتطوير الطرق والمحاور المؤدية لمنطقة جنوب الوادي.

ووجه الرئيس باستكمال كافة العناصر والتفاصيل الخاصة باستصلاح الأراضي في توشكى، والاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ بتوشكى، فضلًا عن تكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية، سعيًا لتحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود لإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية في مصر.
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