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نخوض تحديا .. رئيس اتحاد الرماية: مصر محط أنظار العالم خلال تنظيم المونديال

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:27 م
الرماية
الرماية
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هاني حسين
كشف  اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية، آخر الاستعدادات لإقامة بطولة كأس العالم للرماية على أرض مصر.

وقال حازم حسني في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم  "المذاع على قناة " دي إم سي"، إنه هناك معسكر مغلق للرماة وهناك تدريبات مستمرة والوفود المشاركة تتوالى في الوصول واليوم هو آخر يوم وصول كل الوفود المشاركة في البطولة.

وأضاف حازم حسني:" تبدأ منافسات كأس العالم للرماية بعد غد الأربعاء"، مضيفا:"  يتم إجراء تحاليل ومسحات كورونا  كل 72 ساعة للمشاركين في البطولة".

واكمل حازم حسني:" يتم تطهير وتعقيق مقرات الإقامة للوفود المشاركة في البطولة وميدان الرماية، ووزارة الصحة مسؤولة عن هذا الامر ".

ولفت حازم حسني:" مصر محط أنظار دول العالم لتنظيم البطولات العالمية  ولن تستيطع دول العالم استضافة البطولات في الوقت الحالي،  ومصر تخوض تحدي كبير لإنجاح البطولة إداريا وطبيا".
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