نخوض تحديا .. رئيس اتحاد الرماية: مصر محط أنظار العالم خلال تنظيم المونديال

كشف اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية، آخر الاستعدادات لإقامة بطولة كأس العالم للرماية على أرض مصر.





وقال حازم حسني في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم "المذاع على قناة " دي إم سي"، إنه هناك معسكر مغلق للرماة وهناك تدريبات مستمرة والوفود المشاركة تتوالى في الوصول واليوم هو آخر يوم وصول كل الوفود المشاركة في البطولة.





وأضاف حازم حسني:" تبدأ منافسات كأس العالم للرماية بعد غد الأربعاء"، مضيفا:" يتم إجراء تحاليل ومسحات كورونا كل 72 ساعة ل لمشاركين في البطولة".





واكمل حازم حسني:" يتم تطهير وتعقيق مقرات الإقامة للوفود المشاركة في البطولة وميدان الرماية، ووزارة الصحة مسؤولة عن هذا الامر ".



