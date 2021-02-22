ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حزب الله ينعى المفكر اللبناني أنيس النقاش

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:07 م
حزب الله ينعي المفكر
حزب الله ينعي المفكر اللبناني أنيس النقاش
Advertisements
قسم الخارجي
نعى حزب الله المفكر والمحلل السياسي اللبناني أنيس النقاش، عقب وفاته في مستشفى "هشام سنان"، بالعاصمة السورية دمشق، عن عمر ناهز الـ 70 عاما، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال حزب الله، في بيان، إن الراحل كان "من أهم المفكرين والباحثين في منطقتنا وقدم العديد من الأبحاث والدراسات الاستراتيجية الهامة، التي شكلت إضافة نوعية في مسيرة المواجهة الشاملة مع العدو الصهيوني".

وتابع حزب الله "قضى الأخ العزيز الأستاذ أنيس النقاش سنوات طويلة من عمره مقاوما، مجاهدا، ومناضلا.. حمل القضية الفلسطينية في قلبه وعقله، مستنهضا همم الأحرار في كل مكان لنصرتها والدفاع عن شعبها المظلوم.. ودافع بكل قوة عن المقاومة الشريفة في لبنان وخياراتها السياسية والجهادية في مختلف المحافل والمنابر المحلية والدولية".

كان أنيس النقاش محلل سياسي بارز وعمل منسقا لشبكة الأمان للبحوث والدراسات الاستراتيجية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سوريا.. إسرائيل تشن ضربات جوية على مدينة مصياف

محلل سياسي : إصدار البرلمان التركي لقانون يحاصر الجمعيات الأهلية يهدف لتقييد المعارضة .. فيديو

الطيران الإسرائيلي يستهدف مواقع لحزب الله بسوريا وأنباء عن وقوع قتلى

صافرات الإنذار تدوي في أرجاء دمشق

حزب الله فجر الطائرة الإسرائيلية في سماء لبنان لهذه الأسباب

ترشيحاتنا

نجم الإسماعيلي: مكانش العشم يا زمالك والخطيب ضحك علينا ..فيديو وصور

الكاف يرفض تأجيل مباراة الزمالك وبطل السنغال رسميا

يحيى الدرع يفتح باب الانتقال لـ الأهلي .. فيديو

بيراميدز مع الرجاء.. هاني سعيد يعلق على نتيجة قرعة دور المجموعات بالكونفدرالية

خرافة جديدة .. هاني الناظر يوضح حقيقة أن التدخين يمنع الإصابة بـ كورونا

المركزي: توجيه 117 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال أقل من عامين

Advertisements

قناة مفتوحة تتحدى بي إن سبورت وتعلن إذاعة مباراتى الأهلي والزمالك بإفريقيا

بيشحت مباراة وأطالب بالمساواة مع مصطفى شوبير.. مدرب حراس الأهلي يهاجم مسئولي الأحمر بسبب ابنه.. تفاصيل

رفع درجة الاستعداد و الطوارىء بالمحافظات لمواجهة الطقس السيء

رياح شديدة وأمطار.. منخفض جوى جديد يبدأ اليوم ويصل للقاهرة

كر وفر.. الإدارة المحلية بالبرلمان تطالب بتقنين أوضاع الباعة الجائلين

مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان وإصابة زوجته في إنقلاب سيارته بمركز وادي النطرون

كورونا يلتهم جزءًا من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي بعد 3 أشهر عزلًا

عاجل.. تعديل جديد في تشكيل الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني

بعد بيان الداخلية..حبس وغرامة وسحب الرخصة عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني

بعد موته في حادث.. تفاصيل الحالة الصحية لزوجة رجل الأعمال ياسين عجلان

نجم الإسماعيلي: مكانش العشم يا زمالك والخطيب ضحك علينا ..فيديو وصور

حبس 4 ذئاب بشرية اغتصبوا فتاة وتركوها فى حالة إعياء بالقليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للعرائس.. مصممة ديكور تقدم نصائح لمنزل عصري

تاريخ ألف عام .. حكاية شارع المعز قلب القاهرة

هاني الناظر يحذر من عادات تعرضك لـ كورونا