حزب الله ينعى المفكر اللبناني أنيس النقاش

نعى حزب الله المفكر والمحلل السياسي اللبناني أنيس النقاش، عقب وفاته في مستشفى "هشام سنان"، بالعاصمة السورية دمشق، عن عمر ناهز الـ 70 عاما، إثر إصابته بفيروس كورونا.





وقال حزب الله، في بيان، إن الراحل كان "من أهم المفكرين والباحثين في منطقتنا وقدم العديد من الأبحاث والدراسات الاستراتيجية الهامة، التي شكلت إضافة نوعية في مسيرة المواجهة الشاملة مع العدو الصهيوني".





وتابع حزب الله "قضى الأخ العزيز الأستاذ أنيس النقاش سنوات طويلة من عمره مقاوما، مجاهدا، ومناضلا.. حمل القضية الفلسطينية في قلبه وعقله، مستنهضا همم الأحرار في كل مكان لنصرتها والدفاع عن شعبها المظلوم.. ودافع بكل قوة عن المقاومة الشريفة في لبنان وخياراتها السياسية والجهادية في مختلف المحافل والمنابر المحلية والدولية".



