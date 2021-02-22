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أخبار البلد

تفاصيل المرحلة الأولى لمشروع القومي لرصف الطرق المحلية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:29 م
المشروع القومي للطرق
المشروع القومي للطرق
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محمود مطاوع
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين اليوم، بتقنية الفيديوكونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل.

وعرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل المرحلة الأولى من الموقف التنفيذي للمشروع القومي لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات، التي يتم تنفيذها في 12 محافظة، بواقع 197 مشروعًا، بأطوال 826.3 كم، بنسبة تنفيذ تزيد عن 75%. وتناول الوزير على نحو تفصيلي معدلات التنفيذ في كل مشروع بكل محافظة ضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع الهام، حيث أشار إلى أنه تم حتى الآن الانتهاء من 76 مشروعًا في تلك المحافظات. وتطرق الوزير إلى استعراض مشروعات المرحلة الثانية من المشروع في عدد من المحافظات الأخرى.

كما عرض وزير النقل، خلال الاجتماع جانبًا من المشروعات الخاصة بالوزارة، مؤكدًا على الالتزام بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتولي الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري مسئولية الإشراف على تنفيذ مشروعات الطرق والكباري داخل المحافظات لضمان التنفيذ طبقًا للمواصفات الفنية والقياسية المطلوبة بمشروعات الهيئة.

وتناول الوزير مقترحات التعاون بين الوزارة والمحافظين في عدد من الملفات، من بينها إزالة العشوائيات أسفل الكباري؛ خاصة كباري الطريق الدائري والطريق الدائري الأوسطي والطريق الدائري الإقليمي وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي وطريق بنها المنصورة، وذلك لخطورتها، كما أكد على أهمية قيام الأحياء بوضع منظومة مستدامة لجمع المخلفات أسفل الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

كما عرض وزير النقل سبل التعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري فيما يتعلق بإيقاف ظاهرة التعدي على حرم الطرق السريعة والرئيسية من خلال إنشاء الأبنية المخالفة داخلها بما يعوق أعمال التطوير والتوسعة المستقبلية لهذه الطرق وتحولها إلي طرق محلية غير آمنة لمرورها داخل كتل سكنية.

كما عرض المهندس كامل الوزير وزير النقل، عددًا من الموضوعات المتعلقة بعمل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومن بينها التعاون مع المحافظين من أجل دفع أعمال تطوير المزلقانات، وإزالة التعديات على أراضي السكة الحديد، ومقترحات استثمار أراضي هيئة السكة الحديد لتحقيق الإستفادة القصوى من تلك الأراضي.
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