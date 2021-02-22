لجان لفحص التراخيص والإشغالات بالمنطقة الصناعية بمدينة القصير

شكل مجلس مدينة القصير، جنوب محافظة البحر الأحمر ، لجان لفحص التراخيص المختلفة والاشغالات بالمنطقة الصناعية بمدينة القصير وحصرها ، حيث وجه اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير ، بالاستمرار فى أعمال مراجعة التراخيص الصادرة وحصر الاشغالات ، مشددا على تكثيف الحملات التفتيشية وتنفيذ قوانين الدولة .





ومرت اللجان المشكلة من الوحدة المحلية، اليوم الأحد ، على الكافيهات بمنطقة جنوب المكثف والورش والمخازن بالمنطقة الصناعية ، وأسفرت نتائج اللجنة عن ضبط 6 ورش بدون رخصة نشاط و6 إشغالات وسحب رخصة لعدم التجديد .





من جانب أخر توجه اللواء عادل نصر ، رئيس مدينة القصير ، إلى الكيلو 10 جنوب المدينة ، وذلك لتفقد محطة معالجة الصرف الصحى والأرض المخصصة للغابة الشجرية، رافقه مدير الإدارة الهندسية ومدير التخطيط العمرانى بالوحدة المحلية .





وأكد رئيس مدينة القصير أن مشروع الصرف الصحى يضم 5 محطات رفع ، ومحطة معالجة ، وخطوط انحدار بطول 85 كيلو متر وخطوط طرد بطول 21 كيلو متر.





وأن الغابات الشجرية، تعد أحد المشروعات الكبرى التى تعمل عليها الدولة ، مؤكدا أن المساحة المخصصة لإنشاء الغابة تبلغ 488.8 فدان .

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