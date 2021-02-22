ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لجان لفحص التراخيص والإشغالات بالمنطقة الصناعية بمدينة القصير

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:01 م
لجان لفحص التراخيص
لجان لفحص التراخيص
Advertisements
إبراهيم جادالله

شكل مجلس مدينة القصير، جنوب محافظة البحر الأحمر ، لجان لفحص التراخيص المختلفة والاشغالات بالمنطقة الصناعية بمدينة القصير وحصرها ، حيث وجه اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير ، بالاستمرار فى أعمال مراجعة التراخيص الصادرة وحصر الاشغالات ، مشددا على تكثيف الحملات التفتيشية وتنفيذ قوانين الدولة .


ومرت اللجان المشكلة من الوحدة المحلية، اليوم الأحد ، على الكافيهات بمنطقة جنوب المكثف والورش والمخازن بالمنطقة الصناعية ، وأسفرت نتائج اللجنة عن ضبط 6 ورش بدون رخصة نشاط و6 إشغالات وسحب رخصة لعدم التجديد .


من جانب أخر توجه اللواء عادل نصر ، رئيس مدينة القصير ، إلى الكيلو 10 جنوب المدينة ، وذلك لتفقد محطة معالجة الصرف الصحى والأرض المخصصة للغابة الشجرية، رافقه مدير الإدارة الهندسية ومدير التخطيط العمرانى بالوحدة المحلية .


وأكد رئيس مدينة القصير أن مشروع الصرف الصحى يضم 5 محطات رفع ، ومحطة معالجة ، وخطوط انحدار بطول 85 كيلو متر وخطوط طرد بطول 21 كيلو متر.


وأن الغابات الشجرية، تعد أحد المشروعات الكبرى التى تعمل عليها الدولة ، مؤكدا أن المساحة المخصصة لإنشاء الغابة تبلغ 488.8 فدان .

اقرأ أيضا: 

محافظة البحيرة تكثف حملات النظافة وصيانة الأعمدة في نطاق 4 مراكز

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي في أسوان

مياه أسوان: إحلال وتجديد لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي

رئيس مياه القناة: رفع الطاقة التصميمية لمجمع محطات القصاصين لـ 32 ألف متر مكعب

ترشيحاتنا

مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان وإصابة زوجته في إنقلاب سيارته بمركز وادي النطرون

مطلوب التقسيط.. أحمد موسى عن قانون الشهر العقاري الجديد: 2.5% نسبة كبيرة للتسجيل

الحكومة تبدأ صرف رواتب العاملين بالدولة.. غدا

السكة الحديد تستقبل أول دفعة من العربات المجرية الجديدة غدًا

اغفر ذنوبك عند سماع أذان المغرب بـ 11 كلمة.. رددها لتكفير سيئات بحجم جبل

الزمالك عن أزمة رحلة السنغال: تعاقدنا مع شركة طيران أقلت بعثة الأهلي إلى تنزانيا

Advertisements

قناة مفتوحة تتحدى بي إن سبورت وتعلن إذاعة مباراتى الأهلي والزمالك بإفريقيا

بيشحت مباراة وأطالب بالمساواة مع مصطفى شوبير.. مدرب حراس الأهلي يهاجم مسئولي الأحمر بسبب ابنه.. تفاصيل

رئيس الوزراء يكلف المحافظين بالتعاون الكامل مع نواب البرلمان والعمل على حل مشكلاتهم

كورونا يلتهم جزءًا من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي بعد 3 أشهر عزلًا

رفع درجة الاستعداد و الطوارىء بالمحافظات لمواجهة الطقس السيء

مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان وإصابة زوجته في إنقلاب سيارته بمركز وادي النطرون

بعد بيان الداخلية..حبس وغرامة وسحب الرخصة عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني

حبس 4 ذئاب بشرية اغتصبوا فتاة وتركوها فى حالة إعياء بالقليوبية

كر وفر.. الإدارة المحلية بالبرلمان تطالب بتقنين أوضاع الباعة الجائلين

بعد موته في حادث.. تفاصيل الحالة الصحية لزوجة رجل الأعمال ياسين عجلان

الكويت تسجل قفزة جديدة في إصابات كورونا

نجم الإسماعيلي: مكانش العشم يا زمالك والخطيب ضحك علينا ..فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان فوق الركبة .. ابنة شريف منير تتألق فى إطلالة شتوية.. شاهد

لاعبو ريال مدريد يحصلون على سيارات أودي الجديدة .. صور

نشرة الصحة والمرأة.. هاني الناظر يحذر من عادات تعرض لـ كورونا.. سعر خاتم ميجان ماركل