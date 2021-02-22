بيع خاتم ذهب أصلي عمره 400 عام بمبلغ طائل بعد العثور عليه بالصدفة

ينتظر أن يباع خاتم ذهبي اصلي عمره 400 عام، عثر عليه عبر جهاز كاشف المعادن بحديقة بيك الدولية بإنجلترا، بعشرات الآلاف من الجنيهات الاسترلينية في مزاد يقام في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وبحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية، يرجع تاريخ الخاتم المصنوع من الذهب قيراطًا وهو مرصع بحجر كريم عقيق أبيض اللون منقوش بالأحرف الأولى "GL" وثلاثة شموع إلى ما بين أعوام 1600 و 1650.

وكانت حلقات الختم عادةً تحفر بالأحرف الأولى أو شعار العائلة وكانت تستخدم كوسيلة لختم الشمع الساخن لإغلاق مظروف أو توقيع وثيقة.

وتم اكتشاف الخاتم من قبل بائع أسماك متقاعد يبلغ من العمر 64 عامًا من شمال مقاطعة ديربيشاير بأرض منزل كاسترن هول ، وهو منزل مدرج من الدرجة الثانية ، بالقرب من منطقة إيلام في وادي مانيفولد في ستافوردشاير.

ومن المقرر أن يتم بيع القطعة المذهلة في مزاد هيستوريكا Hansons Auctioneers ، والذي يمتد من الخميس إلى الجمعة من هذا الأسبوع ، بتقدير يتراوح بين 25000 جنيه إسترليني و 30 ألف جنيه إسترليني.