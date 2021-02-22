خبير أمن معلومات يكشف عن تطبيقات خاصة لمجلس الوزراء .. فيديو

قال المهندس وليد حجاج خبير أمن معلومات أنه صدر أكثر من تطبيق خاص بمجلس الوزراء مؤكدا أن هناك تطبيقات يرصد السلبيات وتطبيق يكشف عن أهم الخدمات وغيرها.





وأضاف حجاج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياة، أن التطبيق يحوي جميع إصدارات المركز من مجلات ودوريات ومؤشرات محلية ودولية إضافة إلى رصد ومتابعة الأحداث والأخبار والمقالات في مختلف المجالات.