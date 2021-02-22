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خبير أمن معلومات يكشف عن تطبيقات خاصة لمجلس الوزراء .. فيديو

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:59 م
المهندس وليد خجاج
المهندس وليد خجاج خبير أمن معلومات
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محمود محسن
قال المهندس وليد حجاج خبير أمن معلومات أنه صدر أكثر من تطبيق خاص بمجلس الوزراء مؤكدا أن هناك تطبيقات يرصد السلبيات وتطبيق يكشف عن أهم الخدمات وغيرها.

وأضاف حجاج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياة، أن التطبيق يحوي جميع إصدارات المركز من مجلات ودوريات ومؤشرات محلية ودولية إضافة إلى رصد ومتابعة الأحداث والأخبار والمقالات في مختلف المجالات.

وتابع خبير امن معلومات أن تصدر التطبيق المرتبة الثانية في متجر التطبيقات الخاص بمستخدمي الأيفون الـ "App Store".

ويتناول التطبيق أسعار السلع العالمية ومؤشرات المنظمات الدولية إضافة لرصد حركة أسواق المال والبورصات محليًا ودوليًا.
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