القطة اليابانية.. زينب غريب تبهر الجمهور عبر إنستجرام.. شاهد

نشرت الفنانة زينب غريب صورا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت زينب غريب في الصور مرتدية قبعة من الفرو، علي شكل قطة، بألوان متعددة، مع جاكيت باللون البينك، وتيشيرت باللون الأبيض.

ومن الناحية الجمالية، تركت زينب غريب شعرها منسدلًا علي أكتافها، ولم تعتمد وضع اي نوع من المكياج، تاركة جمال وجهها الطبيعي.

وعلقت زينب غريب علي الصورة، : "القطة اليابانية".

يذكر ان زينب غريب كانت قد اعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد عودتها من مهرجان الجونة السينمائي، وكتبت: أنا إيجابي كورونا، أى حد اتعامل معايا ياريت ياخد الاحتياطات اللازمة أتمنى الناس كلها تكون بخير".

و أثارت زينب غريب حالة من الجدل الواسع بسبب إطلالتها المختلفة خلال فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة، حيث ارتدت زينب فى حفل الافتتاح فستانا ارجوانيا غير تقليدى، وفى اليوم التالى ارتدت جاكيت أسود، وبنطلون بنفسجي، وتزينت بحقيبة من الجلد الأسود.