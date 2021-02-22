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محافظات

لقى مصرعه فى حادث سيارة.. المئات يشيعون جنازة رجل الأعمال ياسين عجلان فى رشيد بالبحيرة.. شاهد

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:42 م
المئات يشيعون جنازة
المئات يشيعون جنازة رجال الأعمال ياسين عجلان
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أسماء الجنبيهى

شيع المئات من أهالي مركز ومدينة رشيد بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، جثمان رجل الأعمال ياسين عجلان في مدافن العائلة، وسط حالة من الحزن من جميع الحضور.


وقام شقيقه إبراهيم عجلان عضو مجلس النواب السابق عن دائرة مركز ومدينة رشيد، بذبح عجل أمام المسجد الذي أقيم فيه الجنازة لتوزيعها على الفقراء.


حيث لقي رجل الأعمال ياسين عجلان مصرعه وأصيبت زوجته وسائق سيارته، بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، صباح اليوم الإثنين، إثر انقلاب سيارته أثناء العودة من القاهرة، علي الطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة،  بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية أمام كوبري بني سلامة بإتجاه الإسكندرية بنطاق مركز وادي النطرون.


وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع رجل الأعمال "ياسين عبد الفتاح عجلان"، 68 عامًا، وإصابة كل من  زوجتة  أميرة حازم الشريف، 58 عامًا، ومصطفي عبد الحميد نصر، 28 عامًا"،سائق السيارة"، تم نقل جثة رجل الأعمال إلي مشرحة مستشفى وادى النطرون  والمصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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لقى مصرعه فى حادث سيارة.. المئات يشيعون جنازة رجل الأعمال ياسين عجلان فى رشيد بالبحيرة.. شاهد
لقى مصرعه فى حادث سيارة.. المئات يشيعون جنازة رجل الأعمال ياسين عجلان فى رشيد بالبحيرة.. شاهد
لقى مصرعه فى حادث سيارة.. المئات يشيعون جنازة رجل الأعمال ياسين عجلان فى رشيد بالبحيرة.. شاهد
لقى مصرعه فى حادث سيارة.. المئات يشيعون جنازة رجل الأعمال ياسين عجلان فى رشيد بالبحيرة.. شاهد
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