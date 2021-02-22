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فن

نيرمين الفقي تشارك متابعيها صورة بالأبيض والأسود

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:11 م
صدى البلد
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يارا عمرو

نشرت الفنانة نيرمين الفقي، صورة جديدة لها بالأبيض والأسود، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

 

وتظهر نيرمين الفقي في الصورة مرتدية لبس رياضي، وشنطة ظهر، تاركة شعرها منسدلًا علي اكتافها، ويظهر خلفها منظر طبيعي جذاب.

 

وجاءت التعليقات من قبل متابعيها، كالاتي:

 

جميلة – قمر مشاء الله – احلي نيرمين في الدنيا.

 

وتعيش الفنانة نيرمين الفقى حالة من النشاط الفنى حاليًا، وتشارك فى بطولة مسلسلين دفعة واحدة.

 

ويعد أهمهما على الساحة مسلسل "لؤلؤ" مع الفنانة مى عمر، والذى يعد أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية، في 45 حلقة ويشارك في بطولته كل من أحمد زاهر، إدوارد، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.

 

وكانت احدث أعمال الفنانة نيرمين الفقى مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث، الذى يتكون من 45 حلقة، ويتضمن العديد من الحكايات والقصص المختلفة، وشارك فى البطولة هبة مجدى وهانى عادل، وقصة "اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد، و"اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم، و"مين طفى النور" بطولة كريم قاسم وملك قورة، و"ع الهادي يازبادي" بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، و"كله بالحب" بطولة شريف سلامة وإيمان العاصى، وحكاية "حبيبتي من تخون" بطولة طارق صبرى وميرنا نور.


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