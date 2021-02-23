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اقتصاد

اقتصاد السعودية| "مؤتمر الأمن السياحي" يدعو لتشكيل لجنة مشتركة للتعامل مع الأزمات عند وقوعها

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:02 ص
الاقتصاد السعودي
الاقتصاد السعودي
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قسم الاقتصاد
دعا المشاركون في المؤتمر العربي التاسع للأمن السياحي، الدول الأعضاء إلى النظر في تشكيل لجنة مشتركة من شرطة السياحة وأجهزة الدولة المعنية بإدارة الأزمات السياحية للتفاعل بشكل فورى عند وقوع الأزمات والتنسيق بين تلك الأجهزة بشكل يضمن إدارتها بنجاح، إلى جانب إعداد سيناريوهات مسبقة تتضمن التعامل مع المخاطر والأزمات السياحية والتدريب عليها للوقاية من تلك الأزمات.

وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء السعودية " واس"، إن المؤتمر أوصي بتعزيز علاقات التعاون بين أجهزة الأمن السياحي بالوطن العربي, مطالبين الأمانة العامة بالنظر في إيجاد آلية إلكترونية بين أجهزة المجلس لتسريع تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، بشأن قضايا الأمن السياحي.

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كان المؤتمر عقد بمشاركة المسؤولين عن الأمن السياحي وممثليهم بالدول العربية في قطاعي -الاقتصاد وإدارة السياحة-، بجانب وفد المنظمة العربية للسياحة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية, وذلك في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس عبر الاتصال المرئي.

وناقش المؤتمر أسس اختيار وتدريب وتأهيل العاملين في شرطة السياحة، وآلية التعامل الأمني مع السياح لمواجهة انتشار الفيروسات والأوبئة، والتعاون والتنسيق بين الأمن السياحي وأجهزة الدولة في الأزمات السياحية.
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