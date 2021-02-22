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رياضة

مصدر من تنزانيا لـ صدى البلد: الحرب بين الأهلى وسيمبا على السوشيال ميديا فقط

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:32 م
صدى البلد
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محمودالمخبزى

أكد مصدر مسئول داخل بعثة النادى الأهلى أن الأجواء قبل مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى المقرر إقامتها غدا على ما يرام ولا صحة لتوترها.


ويلتقى الأهلى فى الثالثة عصر غد مع سيمبا التنزانى فى إطار مباريات الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى لدورى أبطال أفريقيا.


وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد من تنزانيا، إن الأجواء المتوترة منتشرة على السوشيال ميديا فقط، خاصة بعد أن قام نادى سيمبا بنشر صورة لأفراد يحملون سلاحا على صفحتهم الرسمية.


وأوضح المصدر أن الأهلى يلقى معاملة طيبة من مسئولى نادى سيمبا فى ظل العلاقة الطيبة التى تربط الناديين.


وقال إن الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى دون ملاحظة تأمين البعثة على أكمل وجه خلال الاجتماع الفنى للمباراة الذى عقد اليوم.


كان النادى الأهلى قد فاز فى الجولة الاولى على المريخ السودانى بثلاثية نظيفة ليتربع على قمة المجموعة فى الوقت الذى فاز فيه سيمبا على فيتا كلوب.

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