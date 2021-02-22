اصطحاب هاتفك إلى المرحاض يسبب مشاكل صحية .. تعرف عليها

هل أنت ممن يقضون ساعات فى المرحاض ويصطحبون الهاتف معهم، إليك وفقا لموقع Bright Side الأسباب الستة المقلقة التي يجب ألا تقضيها أكثر من 15 دقيقة على المرحاض.





1. هواتفنا تحمل الكثير من الجراثيم.

يمكن لل هاتف أن تنقل الجراثيم والتقاطها من أي سطح حمام وتصيبك بمشاكل صحية كثيرة.





2. البواسير والقضايا الشرجية الأخرى





الجلوس لفترات فى المرحاض يؤدي إلى الضغط غير الضروري على المستقيم . وتعد البواسير من أخطر الأعراض ، يليها هبوط المستقيم .

في الحالة الأخيرة ، يبدأ المستقيم في التراجع عن مكانه. في حين أن هذا يبدو مخيفًا للغاية ، لا يعتقد الأطباء أنها حالة طوارئ ما لم تتركها دون علاج.





3. عالم بديل





إذا كنت بحاجة إلى أخذ قسط من الراحة أثناء النهار ، فحاول التأمل أو القيام ببعض التمارين . من خلال تنشيط جسمك ، ستقوم أيضًا بتنشيط عقلك. بالإضافة إلى ذلك ، عندما تأكل وجبتك ، حاول الاستمتاع بها وعدم التسرع في تناولها.





إذا لم يكن التأمل هو الشيء المفضل لديك ، فيمكنك اللجوء إلى الكتب . القراءة ستجعلك تركز على الكلمات وغير مهتم بهاتفك. سوف تنفصل ببساطة عن كل ما يزعجك وتدخل في عالم بديل.





4. التعامل مع المرحاض كوسيلة للهروب.





قد يكون للاستخدام المستمر لل هاتف كاستراتيجية للتكيف تأثير خطير على صحتنا العقلية كما ان الهواتف تساعد في الواقع بعض الأشخاص على التعامل مع المواقف العصيبة. ومع ذلك ، أظهرت دراسة عام 2014 أن الابتعاد عن هواتفهم يمكن أن يكون مرهقًا جدًا للعديد من جيل الألفية.





5. البعد عن أنشطتك اليومية





وفقًا للبحث ، نقضي جميعًا ما معدله 90 دقيقة يوميًا على هواتفنا ، أي حوالي 3.9 سنوات في حياتنا. وهذا يعني أن الهواتف يمكن أن يصرف لنا من وظائفنا وأنشطتنا اليومية. وفقًا لهذه الدراسة ، يضيع الموظفون حوالي 5 ساعات في الأسبوع على أشياء غير متعلقة بالعمل.





6. تصبح مدمنًا على هاتفك.





أحد الأعراض الثلاثة الرئيسية لإدمان الهاتف هو الخوف من مغادرة منزلك بدون هاتفك. والثاني الآخران هما الخوف من عدم إمكانية إرسال أو استقبال رسائل نصية وشعور زائف بأنك تتلقى تنبيهات.





ترتبط معظم حالات الإدمان بنقل الدوبامين . توفر الهواتف نفس تجربة الشعور بالسعادة ، حيث يشعر المستخدمون بالسعادة في كل مرة يتفاعلون فيها مع شخص ما. تشمل النتائج السلبية للاستخدام المفرط للهاتف تدني احترام الذات والقلق وحتى الاكتئاب.







