نائبة عن مقترح إقامة مدن للحرفيين: تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية

ثمنت النائبة، فريدة النقاش عضو مجلس الشيوخ، ما تقدم به النائب حشمت أبو حجر ، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء مدينة حرفية لدائرة البساتين ودار السلام لمواجهة مشكلة البطالة لدى الشباب داخل المنطقة، مؤكدة أن هذه فكرة طموحة تعد بمثابة نقلة نوعية لتعزيز وتطوير النشاط الصناعي.





وأكدت " النقاش" فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" أن احتضان الأيدي العاملة من الشباب ، لا سيما أصحاب الحرف والذين هم على مستوى عال من المهنية ، سيكون له مردود إيجابي في دفع عجلة التنمية الإقتصادية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية لديها من الأيدي العاملة الماهرة ما يؤهلها لتكون في صدر دول العالم المتقدم ، معقبة:" الأفكار التي يطرحها أعضاء مجلس النواب ، أفكار طموحة تنم عن فكر عملي وهادف و تستحق كل الدعم و التشجيع ".









وعن تفاقم مشكلة القمامة والمخلفات، تابعت النائبة حديثها قائلة:" على الرغم من الجهود الحكومية المبذولة، للقضاء على مشكلة القمامة، فضلاً عن توجيهاتها المستمرة برفع القمامة و مخلفات المصانع من الشوارع ، إلا أن هذه الظاهرة باتت تهدد أمن المجتمع ، وأصبح يعاني منها الكثير من المواطنين، لا سيما فى الأحياء الشعبية والمناطق العشوائية، الأمر الذي يترتب عليه انتشار العديد من الأوبئة والأمراض .









و طالبت عضو مجلس الشيوخ بإطلاق حملات للتوعية بهذا الأمر ، وكذا إنشاء مجموعة من المصانع لتدوير القمامة، موضحة أن تدويرها يعمل على حل مشكلات عدة ، أبرزها : أنها ستكون مصدرا للربح من جهة ، وتشغيل الأيدي العاملة من الشباب من خلال توفير فرص عمل لهم من جهة أخرى.













وأعربت عضو مجلس الشيوخ عن تمنيها بسرعة بإقامة مدينة للحرفيين، لافتًا إلى أن المواطن سيكون المستفيد الرئيسى من ذلك، لا سيما متوسطي و محدودي الدخل ، قائلة:" وجود مدن للحرفيين تستوعب طاقات الشباب المهدرة ، وتعزز كفائتهم المهنية والحرفية، حتما ستسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية التي يشهدها المواطنين خاصة في ظل مواجهة جائحة كورونا.













جاء ذلك بعد أن تقدم النائب حشمت أبو حجر ، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء مدينة حرفية لدائرة البساتين ودار السلام لمواجهة مشكلة البطالة لدى الشباب داخل المنطقة، لإحالته إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، لافتا إلى أن معدل البطالة بين شباب البساتين ودار السلام مرتفع للغاية ولا بد من تدخل الحكومة والاسراع في اقامة هذه المدينة مع تشجيع شباب البساتين ودار السلام في تملك وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.













وطالب النائب حشمت أبو حجر أن تكون هذه المدينة الحرفية خارج الكتلة السكنية للحفاظ على الحرفيين المهرة أصحاب الحرف داخل منطقة البساتين ودار السلام، مؤكدًا أن هذه المنطقة لديها عمالة على مستوى كبير من المهنية في مختلف المنتجات والصناعات الحرفية.









كما طالب بالتخلص من القمامة والمخلفات الصلبة خاصة داخل الأماكن الشعبية بجنوب القاهرة بصفة عامة وداخل البساتين ودار السلام بصفة خاصة، قائلاً:" لا يعقل أن يكون هناك 4 ملايين مواطن داخل البساتين وهناك أكوام من القمامة يصعب التخلص منها، مطالبًا من الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بإنشاء مشروعات صناعية لتدوير القمامة قبل إغلاق المدافن، خاصة أن حى البساتين يعانى بشدة من التخلص من القمامة.