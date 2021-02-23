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برلمان

برلمانية تكشف أهمية إعداد قاعدة بيانات تشمل فئة المشردين

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:02 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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أميرة خلف
قالت النائبة، مرثا محروس عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن ظاهرة المشردين والتي تفاقمت بشكل ملفت للنظر في الفترة الأخيرة على أرصفة الشوارع وغيرها الكثير ، تعد من أهم الظواهر التي تعتني بها وزارة التضامن ، حيث أنها تحتل رأس قائمة أولوياتها، مشيرة إلى أن خير دليل على ذلك إطلاق برنامج أطفال بلا مأوي، والذي لاقت ثماره الكثير من تلك الفئة المشردة ، كونه يعمل على تقديم كافة خدمات الرعاية لهم، وإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى ، تماشيًا مع سياسة الوزارة والتي تعتمد على تجفيف بؤر المشردين وحتمية التدخل الفوري للحد من تفشي هذه الظاهرة.


و أوضحت" محروس" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" أننا في حاجة شديدة  إلى تفعيل أكبر للدور الذي تقوم به وزارة التضامن ، من خلال الأحزاب السياسية ، و العمل الميداني للنواب ، وذلك للحصول علي بيانات تخص هولاء المشردين  بشكل كبير، مشيرة إلى أن الجهود التي تقوم بها الوزارة مرضية بطريقة كبيرة، لكن الخلل الأساسي يكمن في عدم توافر قاعدة بيانات أساسية تخص تلك الفئة. 


ولفتت عضو لجنة التضامن إلى أن مجلس النواب الحالي سيكون له دور تشريعي كبير في الحصول على" داتا معلومات كبرى " ، تمكننا من حصر هولاء المشردين ، ومن ثم يتسنى لنا وضع حلول جذرية وميدانية ، لمساندة الدولة في توجهاتها، وكذا التكاتف مع الحكومة التنفيذية من خلال طرح بعض القوانين، مؤكدة على أن وجود قاعدة بيانات صحيحة ودقيقة عن هذه الفئة، ستكون بمثابة الخطوة الأولي للمحاولة للنهوض بحل هذه المشكلة، تساعد في وضع الخطط واتخاذ أنسب القرارات ، وتطوير اسلوب الرقابة وتقديم الخدمات لتصحيح الأوضاع القائمة.
 

و تابعت: مؤسسات المجتمع المدني من أخطر الأدوات التي تمثل قوي إيجابية داخل المجتمع المصري ، نظرًا لما يمثله من دور بناء و كبير ،  لافتة إلى أنه بالفعل تم إطلاق العديد من المبادرات الإيجابية في محاولة منها لاقتلاع ظاهرة المتشردين من جذورها ، إلا أن هذه المبادرات ينقصها فقط قاعدة بيانات ، لإعداد حصر شامل ودقيق ، ومن ثم يتسني لنا ولمؤسسات المجتمع المدني بشكل عام،  بالعمل وفق المبادرات المطروحة .


جاء ذلك بعد أن تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، موجه إلي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بشأن تخصيص أماكن لإيواء المشردين والعابرين والمسافرين فى كل حى ومدينة ومركز وإختيار زاوية مسجد فى كل حى لهذا الغرض وتوفير مكان للإستحمام والنوم وتقديم وجبة ، وحمايتهم من الظروف الجوية السيئة ومن التسول والسرقة والإعتقال.
 

وأضافت "الجزار" في المذكرة الإيضاحية للمقترح، أن المادة 79 من الدستور تنص علي أنه لكل مواطن الحق في الغذاء الصحي والماء النظيف، وقد تعودنا ونحن صغارا أن نرى أبواب المساجد والكنائس مفتوحة للسائلين والمساكين وعابرى الطرق وتقديم العون والطعام واللبس لمن ليس لهم مصدر رزق وغلقت أمامهم سبل العيش، وبعد قرار غلق دور العبادة ليلًا ومنع النوم فيها أصبح للمسافرين وعابرى السبيل والمشردين والمساكين دون مأوى سوى الأرصفة.


وأضافت أنه في يناير 2020 أطلقت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج حملة لإنقاذ المشردين من الكبار والأطفال بلا مأوي وتوفير حياة كريمة لهم، وأطلق أن عام 2020 هو عام إنقاذ المشردين من الكبار والأطفال، ولكن للأسف هذا المجهود كانت نتائجه وقتيًا ولم يؤدى إلى نتائج ملموسة فى الواقع بعد مرور عام كامل، وعدد المشردين زاد فى الشوارع ويفترشون الأرصفة ويؤذون الناس وأنفسهم.


وأوضحت "الجزار" أن المقترح يتضمن فتح إيواء بكل حى به مشرف وأخصائى إجتماعى وممرض وساعى لإدارة هذا الإيواء، والهدف تقديم الرعاية والنظافة ووجبة جافة لسد الجوع ومكان للنوم، وحماية من البرد لعابرى الطرق والمشردين والمساكين، ويكون متاحًا للأخصائى بدور إيجابى فى الأثر على المشردين وتحسين حالهم وأفكارهم.


وطالبت عضو مجلس النواب، وزارة الأوقاف بتوفير الأماكن وتخصيص زاوية من كل حى تكون أبوابها مفتوحة للسائلين، وإشراف وزارة التضامن على المقترح لما لهم من خبرة فى هذا المجال.


كما طالبت عضو مجلس النواب، وزارة الداخلية بالحراسة والتأمين وتكليف وحدات الشرطة المتنقلة بعدم السماح للمشردين بإفتراش الأرصفة مرة ثانية طالما هناك أماكن للإيواء، متابعة " هذا الإقتراح لن يكلفنا شىء ويحتاج قليل من الإهتمام وإرادة مجتمعية وسياسية للتنفيذ".
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