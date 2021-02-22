الشهر العقاري: لن يتم الاعتراف بعقد غير مسجل نهائيا .. فيديو

أكد جمال ياقوت رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أنه لن يتم الاعتراف بأي عقد غير مسجل بالشهر العقاري نهائيا والحكم يكون واجب القيد إذا لم يتم الطعن عليه في المدة المحددة.





وتابع ياقوت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج " حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة " الحدث اليوم"،:" دور الشهر العقارى يقتصر على بحث الملكية فقط وتنفيذ تعديلات القانون الجديد يبدأ 6 مارس المقبل" .





ونوه رئيس مصلحة الشهر العقاري إلى أن 80% من العقارات المباعة فى مصر غير مسجلة بالدولة.



