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تعليم

منح دراسية بعدد من الدول.. قدم عبر هذا الرابط

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:10 ص
طلاب - أرشيفية
طلاب - أرشيفية
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نهلة الشربيني
أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  عن إفادة سفارة جمهورية مصر العربية فى نيقوسيا بأن جامعة قبرص تقدم (10)منح دراسية للمرحلة الجامعيه الاولى تشمل تحمل نسبة 50% من الرسوم الدراسية الجامعية باللغة اليونانية باستثناء كلية الطب لعام 2021.

وأوضحت أن بيانات المنحة هي 

-تخصص هذه المنح لمواطنى الدول خارج الاتحاد الأوروبي.

-مدة الدراسة بالجامعة (4) سنوات بمعدل (8 فصول دراسية ) سوف يتم إنهاء المنحة الدراسية الخاصة به/ بها ولن يتم تقديم أى مساهمة اضافية من اجل إكمال دراسته.

- يتعين على الحاصلين على هذه المنح الدراسية الإلتحاق أولًا بدورات اللغة اليونانية لمدة عام فى مدرسة اللغة اليونانية التابعة لجامعة قبرص( على نفقتهم الخاصة) من اجل الحصول على شهادة إتقان اللغة اليونانية (مستوى B2 ) قبل الشروع فى الدراسة الجامعية الخاصة بهم.


وأشارت إلى أنه لمزيد من المعلومات فيما يتعلق بمتطلبات وشروط الالتحاق يمكن الرجوع للموقع الالكترونى التالى:
http://www.ucy.ac.cy/fmweb/documents/UndergraduateOffice/Kritiria_GCE_gr.en._2020.pdf

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بينما لمزيد من التفاصيل بشأن عملية تقديم الطلبات يمكن التواصل مع ادارة شئون الدراسات الجامعيه ورعاية الطلبه  على 35722894021+ أو الايميل التالى :

علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح


 

بينما أعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزاة التعليم العالي والبحث العلمي عن افادت سفارة جمهوريه مصر العربيه بروما بأن جامعة Saint Camillus International University of Health Sciences فتحت باب التقدم لتخصصات طب الاسنان والجراحه فضلا عن عدد من البرامج المتخصصه ، علمًا بأن الجامعة تمنح شهادات للبرنامج الدراسى الجامعى الممتد لستة أعوام بمجال طب الاسنان وكذلك شهادات جامعية بالمجالات التاليه :ـ

Nursing

Physiotherapy

Biomedical Laboratory Midwifery- Radiology


كما افادت بأنها تقدم منحًا للمتميزين من خريجى طلاب الجامعة فى الحصول على دبلومه الدراسات العليا المعترف بها فى أوروبا ، حيث يتم منح الدارسين حق الإقامة فى ايطاليا الى حين الحصول على شهادة الدبلومه.
ـ علمًا بأن اختيار الطلبه سيتم عبر الانترنت Online نظرًا لمراعاة تبعات جائحة كورونا.


واوضحت الادارة أنه لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الالكترونى التالى:ـ
https://www.unicamillus.org/it
وذلك علما بان البعثات لاتتحمل اى نفقات عن تنفيذ هذه البرامج.

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