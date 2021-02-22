فيديوجراف.. دول العالم تتخلص من قيود كورونا بمساعدة اللقاحات

تتجه بعض الحكومات حول العالم إلى تخفيف قيود فيروس كورونا التي فرضتها مع بداية فصل الشتاء، وذلك تزامنًا مع بدء عمليات التطعيم ضد الفيروس في العديد من الدول.





وبدأت تلك الدول تتسلح بلقاحات كورونا للعودة إلى الحياة الطبيعية.





وفي لبنان سمحت الحكومة اللبنانية باستئناف العمل في بعض الشركات تجنبًا لتداعيات الوباء الاقتصادية بعد إغلاق كامل استمر لأسبوعين.





وجاءت من بعدها الجزائر وأجازت فتح المساجد والمقاهي في جميع أنحاء البلاد.





وفي نيوزلندا قررت الحكومة رفع القيود المفروضة في البلاد مع إلزام المواطنين بارتداء الكمامة في وسائل النقل العام.





أما ألمانيا فلا تزال مترددة في اتخاذ القرار لكن المستشارة الألمانية أعلنت استعدادها لرفع القيود بشرط وضع استراتيجية واضحة لذلك.





وبعدما أثبت لقاح سبوتنيك الروسي نجاعته في الوقاية من الفيروس قررت روسيا رفع قيود كورونا بدءًا من مايو القادم.





وفي بريطانيا حصل 15 مليون شخص على لقاح كورونا وشجع ذلك الحكومة على إعلان رفع القيود تدريجيًا بدءًا من يونيو.





أما تركيا فقررت رفع القيود على 5 مراحل اعتبارًا من شهر مارس.





برأيك.. هل ستضع اللقاحات حدًا لوباء كورونا وتعود الحياة إلى طبيعتها؟