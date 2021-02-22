عبد المنعم السيد: جهود الدولة ستعيد مصر لعرش المملكة القطنية على مستوى العالم.. فيديو

قال عبد المنعم السيد مدير مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستيراتيجية أن الدولة المصرية وضعت خطة لتطوير القطن مؤكدا أنها بدأت في وضع خطة للنهوض بصناعة القطن.





وأضاف السيد خلال مداخلة هاتفية بفضائية اكسترا نيوز، ان الدولة بدأت فى التحرك من عام 2019 ولمدة 3 سنوات وتعتمد من خلالها على اعادة هيكلة المصانع القديمة.





وتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية أن إنتاج القطن في عام 2018 كان 300 ألف فدان فقط مؤكدا أنه بفضل جهود الدولة وصلنا الآن إلى 410 ألف فدان.



