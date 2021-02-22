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توك شو

محقق حوادث جوية: كل الطائرات المدنية يمكنها الطيران بنصف قوة المحركات .. فيديو

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:41 م
الطائرة
الطائرة
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هاني حسين
قال الطيار هاني  جلال كبير طيارين مصر للطيران الأسبق ومحقق الحوادث الجوية، إن كل الطائرات المدنية يمكنها الطيران بنصف محركاتها حال تعطلها .

وأضاف هاني جلال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج " رأي عام " المذاع على قناة " تن "، :"  الطيارون مدربون على الطيران بمحرك واحد فقط ".

وتابع هاني جلال:" محركات الطائرات من الممكن أن تتعرض لنوعين من الحوادث ومنها تعرض المحرك لـ عطل، وفي هذه الحالة الطيار يكون لديه الإمكانية لـ التحكم في المحركات وإيقافه عن العمل ويمنع عنه الوقود ويعزله بشكل كامل ".

واكمل :"  هناك نوع آخر من الاعطال وهو تعرض المحرك إلى حريق، وكل محرك طائرة يكون حوله غطاء لحمايته ويمنع خروج أي شيء منه حال تعطله او تعرض لحريق ".

وأشار إلى أن محركات الطائرات تكون من مصادر مختلفة عن مصدر الطائرة نفسها، ولابد من فحص الشيء الذي أدى لحريق محرك طائرات بوينغ.
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