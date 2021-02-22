خالد الجندي: يجوز قول اللهم صلِّ على فلان أو رضي الله عن فلان ..فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يجوز قول "رضي الله عنه"، على أى مسلم على الإطلاق لقول الله تعالى «رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ».





وأضاف "الجندي"، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، أن طلب المغفرة، لا يجوز مطلقًا على غير المسلم، لأن المغفرة معناها إلغاء العقوبة، ولا يجوز إلغاء العقوبة في الشرك، والرحمة تجوز لأنها تخفيف للعقوبة".





وأشار إلى أن الصلاة تجوز على أى مسلم يعنى يمكن قول "اللهم صل على فلان"، لافتًا إلى أن فى التكبير نقول «اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأنصاره ومن تبعه إلى يوم الدين».





خالد الجندي: "مش كل عيل بيجى برزقه"