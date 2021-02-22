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ديني

خالد الجندي: يجوز قول اللهم صلِّ على فلان أو رضي الله عن فلان ..فيديو

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:47 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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محمد شحتة
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يجوز قول "رضي الله عنه"، على أى مسلم على الإطلاق  لقول الله تعالى «رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ».

وأضاف "الجندي"، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، أن طلب المغفرة، لا يجوز مطلقًا على غير المسلم، لأن المغفرة معناها إلغاء العقوبة، ولا يجوز إلغاء العقوبة في الشرك، والرحمة تجوز لأنها تخفيف للعقوبة".

وأشار إلى أن الصلاة تجوز على أى مسلم يعنى يمكن قول "اللهم صل على فلان"، لافتًا إلى أن فى التكبير نقول «اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأنصاره ومن تبعه إلى يوم الدين».

خالد الجندي: "مش كل عيل بيجى برزقه"
وفي سياق آخر، قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إن الرزق لا يكون بالحصول عليه بل بالانتفاع به.

وأوضح الجندي خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" على فضائية "دي ام سي": ليس مجرد وجود المال أصبح لديك رزق بل أن يأذن لك ربك بالانتفاع بهذا المال هو الرزق.. عرفتوا بقى يا بتوع الكثرة وأن كل عيل بيجى برزقه.. طلع مش كل عيل بيجى برزقه.. بل عيل يأتى بمشيئة الله ويا أما يرزق يا أما ميرزقش يا أما يعطى يا إما ميعطيش يا إما يبسط يا إما يقدر وهذا من القرآن الكريم.

وأشار إلى أن الله عز وجل يقدر الرزق على عباده، وأن هناك الكثير من آيات القرآن الكريم التى تدل على ذلك، وتلا قوله تعالى: "اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ".

واستشهد بقوله تعالى فى سورة الفجر: "وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ".
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