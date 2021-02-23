بينها خاتم نادر.. سرقة مجوهرات أميرة عربية في لندن على يد خادمتها | صور

تعرضت أميرة عربية، أثناء تواجدها في لندن، لعملية سرقة كبيرة على يد خادمة كولومبية، التي استولت على مجوهرات ثمينة من الألماس وحجر نادر، وأعطتهم لابن أخيها من أجل أن يقوم ببيعها في دور المزادات.

تعرضت الأميرة «فريال» الزوجة الأولى للأمير «محمد بن طلال» شقيق ملك الأردن الراحل حسين، للسرقة على يد خادمتها.





قامت الخادمة «فيرجيلينا طابا» عمرها 65 عامًا، بسرقة المجوهرات وإعطائها لابن أخيها هيناو طابا البالغ من العمر 37 عامًا، الذي قام ببيعها من خلال دور المزاد.





ألقت الشرطة القبض على ابن أخو الخادمة بعد محاولته بيع خاتم نادر لا يوجد منه سوى 6 قطع فقط في العالم، من خلال تاجر اشتبه فيه ونبه الشرطة.





وأكدت مصادر لصحيفة ذا صن: "كانت العديد من الأشياء ثمينة وعاطفية بالنسبة لها ولا يمكن استبدالها" ، واكتشفت الشرطة الكثير من الأماكن التي اشترت المجوهرات، لكن محاولة استعادتها أشبه بالمستحيل".





كما تم سرقة عناصر فاخرة أخرى، بما في ذلك حقائب هيرميس، وألقت الشرطة القبض على الخادمة الكولومبية الأصل، وتعيش في فولهام غرب لندن، وابن أختها.





وأكد مصدر أن الأميرة شعرت بالحزن الشديد والدمار، نتيجة سرقة الخاتم ذو الحجر النادر، الذي لا يوجد منه سوى 6 فقط في العالم.





الأميرة فريال معروفة بأعمالها الخيرية والإنسانية، تزوجت من الأمير محمد بن طلال، الأخ الأصغر للملك الأردني الراحل حسين، في عام 1964 إلى عام 1978، وأنجبت منه الأميرة تالا والأمير غازي.