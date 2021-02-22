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إنجي علاء: مسلسل "كوفيد 25" 15 حلقة ولا يتنبأ بتطور كورونا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:47 م
صدى البلد
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عادل نصار

أكدت الكاتبة إنجي علاء، أن تصوير مسلسل "كوفيد 25" صعب جدًا، وأنه يتكون من 15 حلقة وسيُذاع خلال موسم رمضان 2021، موضحة أن هذا المسلسل ليس خيالا علميا، وأنه  يعتمد على الصبغة الدرامية وبه قصص اجتماعية كبيرة عن مواطنين.

 

وأضافت "علاء"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس أن المسلسل مرهق في كتابته، متابعة: "الناس كلها بتعاني من كوفيد 19 وأنا بعاني من 25"، مشيرة إلى أن قصة مسلسل "كوفيد 25" خيالية، إلا أن به جزء علمي وليس تبنؤء بتطور الفيروس، مؤكدة أن المسلسل يتضمن الكثير من النصائح الاجتماعية.

 

وعقبت عن  تغطية وجوه أولادي خلال الصورة المنتشرة لهما، في الاحتفال بعيد الميلاد، مؤكدة أنها تحترم خصوصيهما، ولا يحق لها أن تنشر صور لهم قبل أن يكون هذا باختيارهما في المقام الأول، حيث إن السن القانوني للسوشيال ميديا 13 عاما.

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