تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل ترايفل المانجو بمذاق جديد وشكل مشهي لعشاق الترايفل المانجو.
3 ثمرة مانجو
كيك فانيليا جاهز
مربى مشمش او برتقال
فستق للتزيين
للكاسترد
2 كوب حليب
صفار بيض
ثلث كوب نشا
ربع كوب سكر
الكريمة المخفوقة
3 كوب كريمة مخفوقة
نصف كوب سكر بودرة
طريقة تحضير ترايفل المانجو
* يخلط اللبن مع النشا والفانيليا والسكر والبيض
* يقلب الخليط على النار حتى الغليان ويغلظ القوام
* يترك الخليط ليبرد
للكريمة المخوقة
* تضرب الكريمة مع السكر البودرة بالمضرب الكهربائي
* يرص مع قطع الكيك ومربى المشمش وقطع الكيك وقطع المانجو في أكواب التقديم
* يزين بالفستق والكريم شانتيه ويقدم