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مرأة

طريقة عمل ترايفل المانجو

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:02 ص
طريقة عمل ترايفل
طريقة عمل ترايفل المانجو
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل ترايفل المانجو بمذاق جديد وشكل مشهي لعشاق الترايفل المانجو.

مقادير ترايفل المانجو

3 ثمرة مانجو
كيك فانيليا جاهز
مربى مشمش  او برتقال
فستق  للتزيين
للكاسترد
2 كوب حليب
صفار بيض
ثلث كوب نشا
ربع كوب سكر
الكريمة المخفوقة
3 كوب كريمة مخفوقة
نصف كوب سكر بودرة

طريقة تحضير ترايفل المانجو

* يخلط اللبن مع النشا والفانيليا والسكر والبيض

* يقلب الخليط على النار حتى الغليان ويغلظ القوام

* يترك الخليط ليبرد

للكريمة المخوقة

* تضرب الكريمة مع السكر البودرة بالمضرب الكهربائي

* يرص مع قطع الكيك ومربى المشمش وقطع الكيك وقطع المانجو في أكواب التقديم

* يزين بالفستق والكريم شانتيه ويقدم

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