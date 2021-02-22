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رياضة

هذا هو التشكيل الأمثل .. هيثم فاروق يتوقع نتيجة مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:15 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف هيثم فاروق نجم الزمالك والمنتخب السابق عن توقعاته لمباراة الفريق غدا أمام تونجيث السنغالي في مباراة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 

وأكد هيثم فاروق في تصريحات خاصة لصدى البلد أنه يتوقع انتهاء المباراة بالتعادل، مشددا على أن  الفريق لن يتأثر بأزمة السفر، خاصة أن لاعبيه محترفين وعلى مستوى عال من اللياقة البدنية بالإضافة لأن يومين وقت كاف للإعداد الجيد. 

وأضاف أن قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف " سليم خاصة وأن أزمة السفر تتعلق بشركة الطيران ولا تعد ظرفا طارئا، مشددا على أن التأجيل يجب أن يكون بموافقة الطرفين.

وتابع أن التشكيل الأنسب للمباراة هو "أبو جبل، عبد الغني، محمود علاء، المثلوثي، طارق حامد، زيزو ، أوباما و بن شرقي". 

وأكمل أن المباراة بحاجة للسرعات والتحركات السريعة متمنيا التوفيق للفريق.
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