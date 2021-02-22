"فوائد تفوق البنوك" كلمة السر وراء استقطاب المستريح لضحاياه

لم يمر وقت طويل إلا وتطلعنا الصحف أو المواقع الإخبارية أو الفضائيات عن ظهور مستريح جديد قام بالنصب على عدد من المواطنين واستولى على ملايين منهم وهرب.





أجهزة الأمن تستقبل يوميا بلاغات ضد نصابين، ربما يحالف الضحايا الحظ بضبطه واستعادة اموالهم أو جزء منها ، وربما يهرب النصاب خارج البلاد و تصدر أحكام قضائية غيابية ضده دون جدوى، " ويظل الضحايا يبكون على اللبن المسكوب" .





يقول مصدر أمني إن فكرة المستريح واحدة ، فقد يكون شخصا أو سيدة توهم المواطنين بقدرتها علي توظيف أموالهم فى اى مجال تجاري بزعم استغلال علاقتهم بكبار المسئولين مقابل " فوائد تفوق البنوك " لاستقطاب أكبر عدد من راغبي الاستثمار والثراء بشكل سريع ، وحتي تتحقق المصداقية يقوم النصاب بسداد اول دفاعه او اثنين من الفوائد وبعدها يهرب بعد جمعه ملايين الجنيهات ، فدائما ما يستغل النصاب حاجة المواطنين فى رغبتهم لاستثمار أموالهم فى تجارة العقارات والاراضى او الأودية أو غيرهم من الوسائل التي تجلب ارباحا سريعة .





الأيام القليلة الماضية تلقي خلالها قسم شرطة التجمع الأول العديد من البلاغات يتهمون فيه سيدة أعمال " هاربة " بالنصب عليهم بعد ان استولت على ٥٠ مليون جنيه من نحو ٢٥ مواطنا بزعم استثمارها فى مجال العقارات وتجارة الاراضي بالقاهرة الجديدة ثم لاذت بالهرب .





وكشفت أقوال الضحايا عن كيفية استدراج السيدة الهاربة لهم بإيهامهم بعلاقاتها بكبار رجال الدولة واستطاعت جمع نحو ٥٠ مليون جنيه منهم بخلاف الدولارات من حوالي ٢٥ مواطنا من راغبي الاستثمار فى مجال تجارة العقارات والاراضي مقابل فائدة ٢٥ % ، ثم اختفت منذ عده أشهر .





كما تبين أن عدد من الضحايا قد حصلوا على أحكام جنائية ضد السيدة الهاربة لكنها مازالت هاربة حتي الان ، ويناشدون وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بسرعه ضبط المتهمة وتسليمها للعدالة لاستعادة أموالهم .





فى الوقت نفسه ، أعلنت وزارة الداخلية بالأمس في بيان لها عن تمكن أجهزة الأمن من القبض علي مستريح جديد استولي علي ٦ ملايين جنيها بزعم توظيفها فى الأدوية.





بداية اكتشاف البلاغ عندما تلقي ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغات من ٥ مواطنين مقيمين بمحافظة القاهرة قرروا بقيام شخص مقيم بمحافظة القاهرة بالنصب عليهم وتلقى مبالغ مالية منهم ، بزعم إستثمارها فى مجال تجارة الأدوية من خلال إحدى شركات تجارة الأدوية محل عمله ، وإيهامهم بمنحهم أرباح كبيرة إلا أنه إستولى على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون.





وأسفرت تحريات الإدارة عن صحة الواقعة وقيام المتهم المذكور بتلقى مبالغ مالية من الشاكين وآخرين بلغت نحو ٦ مليون جنيه بغرض توظيفها وإستثمارها فى مجال تجارة الأدوية مُقابل أرباح ، وإلتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية ، ثم إمتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين ، وقام بترك محل إقامته هربًا من مُطاردة ضحاياه، تم إستهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة الزيتون ، وأقر بإرتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



