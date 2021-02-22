محافظ الشرقية: رئيس الوزراء كلف المحافظين بالاستعداد للطقس السيئ ..فيديو

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن رئيس الوزراء أكد خلال اجتماع المحافظين اليوم ضرورة الاستعداد للطقس السيئ والأمطار وجاهزية المحافظات والأجهزة التنفيذية لتنفيذ المهام.





وأضاف "غراب"، في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن رئيس الوزراء أكد ضرورة متابعة الموقف التنفيذي لبرنامج متابعة الريف المصري و مراجعة الاشتراطات البنائية داخل المدن.





وتابع محافظ الشرقية، أن هناك العديد من الملفات الهامة كملف تقنين أراضي الدولة والتسهيلات التى تتم للمواطنين والموقف النهائي للتصالح وسرعة أداء اللجان الفنية.





وأشار إلى أن هناك غرف عمليات على مدار الساعة وهناك تنسيق مع شركات مياه الشرب وشفط المياه للاستعداد داخل المحافظة إذا حدثت موجة من الطقس السيئ.