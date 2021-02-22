ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بتسريحة شعر مميزة.. ياسمين صبري تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:13 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
Advertisements
آية التيجي
شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت ياسمين بإطلالة ساحرة وانيقة تكشف عن جمالها.

وظهرت ياسمين صبري، توب باللون الزيتي، وعيه جاكيت من الصوف باللون البيج بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من جمالها واناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري على مكياج ملفت وناعم، حيث اعتمدت على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع طبقة رقيقة من الماسكرا السوداء والكحل الأبيض، ووضعت احمر الشفاه باللون الأحمر الناري الذي يتناسب مع إطلالتها.

واختارت ياسمين صبري، أن تترك شعرها الطويل منسدلا على وجهها وكتفيها ليتناسب مع ظهورها الجذاب.

وأكملت ياسمين صبري إطلالتها بإختيار بعض من الأكسسوارات؛ حيث اختارت قادة انيقة باللون الذهبي حول رقبتها وقرطين ناعمين من نفس اللون، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وانيقة .

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
 
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور بي إم دبليو الفئة السابعة أثناء اختبارها

قصة بشرى الشيخ الشعراوي لـ تحية كاريوكا بالجنة قبل وفاتها

الوضع يقطع القلب.. القصة الكاملة لغرق 20 شخصا في بحيرة بالإسكندرية .. فيديو