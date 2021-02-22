بتسريحة شعر مميزة.. ياسمين صبري تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة

شاركت الفنانة ياسمين صبري ، متابعيها صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت ياسمين بإطلالة ساحرة وانيقة تكشف عن جمالها.





وظهرت ياسمين صبري ، توب باللون الزيتي، وعيه جاكيت من الصوف باللون البيج بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من جمالها واناقتها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري على مكياج ملفت وناعم، حيث اعتمدت على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع طبقة رقيقة من الماسكرا السوداء والكحل الأبيض، ووضعت احمر الشفاه باللون الأحمر الناري الذي يتناسب مع إطلالتها.





واختارت ياسمين صبري ، أن تترك شعرها الطويل منسدلا على وجهها وكتفيها ليتناسب مع ظهورها الجذاب.





وأكملت ياسمين صبري إطلالتها بإختيار بعض من الأكسسوارات؛ حيث اختارت قادة انيقة باللون الذهبي حول رقبتها وقرطين ناعمين من نفس اللون، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وانيقة .



