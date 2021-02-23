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طارق العشري: زيادة اللاعبين المحترفين يحصر المنافسة بين الأهلي والزمالك

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:08 ص
طارق العشري
طارق العشري
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حمزة شعيب
علق طارق العشري المدير الفني السابق لنادي طلائع الجيش، علي قرار اتحاد الكرة المصري بإلغاء اعتبار لاعبي شمال إفريقيا كمحليين الموسم المقبل.

وتابع العشري خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم": "توسيع مساحة اللاعبين المحترفين بالدوري يؤثر على مستوي اللاعبين المصريين".

وأردف: "زيادة اللاعبين المحترفين داخل الدوري المصري يحصر المنافسة بين الاهلي والزمالك علي بطولة الدوري".

وأكمل: "ثبت قديما وحديثا تأثر المنتخب المصري بسبب زيادة اللاعبين المتحرفين، لافتا إلى ان الدوري الإنجليزي يعد اقوي دوري ولكن المنتخب ضعيف للغاية".
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