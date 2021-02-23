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فن

وزيرة الثقافة تكرم فرق عمل مسرح المواجهة والتجوال.. غدا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:11 ص
وزارة الثقافة
وزارة الثقافة
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محمد نحلة
تعلن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة خطة مسرح المواجهة والتجوال لعام 2021 خلال الاحتفالية التى يقيمها البيت الفني برئاسة الفنان اسماعيل مختار، وذلك فى السابعة مساء غد، الأربعاء، 24 فبراير، بالمسرح القومي في العتبة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي ، المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ، وعدد من قيادات وزارة الثقافة والوزارات المعنية والفنانين والإعلاميين .

وتكرم ايناس فرق عمل العروض التى شاركت فى خطة 2019 - 2020، كما يتم عرض فيلما تسجيليا عن الانجازات التي حققتها فرقة مسرح المواجهة والتجوال منذ تأسيسها كشعبة بفرقة المسرح الحديث عام 2018 الى جانب فقرات غنائية لكل من فاطمة محمد على ، ووائل الفشني . 

 الاحتفالية من اخراج محمد الشرقاوي مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال ، صياغة وأشعار طارق علي ، و يقدمها الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ والإعلامية منى سلمان . 

جدير بالذكر أن فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح تختص بإنتاج عروض للتجوال بالمحافظات ، وتنظيم جولات لعروض البيت الفني للمسرح حيث نجحت فى تحقيق 250 ليلة عرض خلال عام 2019 فقط بمختلف المراكز والقرى والنجوع بانحاء مصر شهدها ما يزيد عن 350 ألف مشاهد.
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