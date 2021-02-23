أخبار التوك شو: رئيس "المناعة والحساسية" يحسم الجدل حول أمان لقاحات كورونا.. اختيار أو "صح وغلط ".. شكل ورقة امتحان سنوات النقل.. مصر للطيران تمنع تحليق 4 طائرات

عرضت برامج التوك شو العديد من الموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية نعرض لكم أبرزها :









أكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية، ان الاجراءات التي اتخذتها الدول في مجابهة فيروس كورونا ادت الي انخفاض أعداد المصابين؛ موضحا أننا تجاوزنا قمة الإصابات في المرحلة الثانية.









كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.









قال المستشار عمر مروان وزير العدل إن التسجيل في الشهر العقاري برضا الأفراد، ولا يتم إجبار أحد على التسجيل، موضحا أنه لا تعامل مع المصالح الحكومية والجهات الرسمية إلا بأوراق رسمية.









قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد، إن الأسبوع الماضي شهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة ونشاطا للرياح، ووصلت سرعتها إلى 70 كم فى الساعة مع سقوط الأمطار.









كشف الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، عن حقيقة فاعلية لقاحات فيروس كورونا.









قال المهندس محمد ابراهيم مدير ادارة الحوكمة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، قمنا بعمل خطة استراتيجية للحفاظ على حقوق المستخدمين وتوعيتهم للاشتراك في الكثير من الخدمات لافتا اننا خلال عام 2020 قمنا بتسهيل اجراءات نقل العملي من شركة اتصالات إلى أخرى .









قال محمد عفيفي مقدم برامج تعليمية وخبير في مادة الجغرافيا، إن امتحانات سنوات النقل سوف يتم إجراؤها في أجواء هادئة ومطمئنة وسيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.









قال محمود شاهين إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأ اليوم بالفعل على غرب البلاد، لافتا أن حالة عدم الاستقرار ستبدأ اليوم علي سواحلنا الشمالية الغربية بالإضافة إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق.









أكد الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، أن هناك الكثير من الدراسات العلمية تؤكد خطورة السجائر، مشيرًا إلى أنه غير معقول أن تحمي السجائر من فيروس كورونا، لكنها تعمل على انتشار الوباء والمدخن أكثر عرضة للفيروس.









قال الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ، هناك طائرة تابعة لشركة طيران امريكية اشتعل المحرك الخاص بها منذ يومين وتناثرت أجزاؤها في الهواء وبالتالي أصدرت الإدارة الفيدرالية للطيران بيانا بإيقاف الطائرات التي تحمل هذا المحرك من الطيران .



