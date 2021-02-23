الشوباشي: الحرف والمشغولات المصرية ستجعل العالم يتحدث عنها آلاف السنين.. فيديو

أكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي أن مصر بتتكلم حِرَفِي، فالحرف فيها لا تُضاهى، وكل المصنوعات والمشغولات التي تقوم بها مصر؛ تجعل العالم كله يتحدث عنا على مدار آلاف السنين .





وأضافت الشوباشي خلال تصريحات لها لفضائية اكسترا نيوز أن معرض ديارنا نجح وعليه اقبال رهيب مشيرة إلى انه تم مد هذا المعرض ليومين آخرين .



