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الشوباشي: الحرف والمشغولات المصرية ستجعل العالم يتحدث عنها آلاف السنين.. فيديو

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:16 ص
فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
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محمود محسن
أكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي أن مصر بتتكلم حِرَفِي، فالحرف فيها لا تُضاهى، وكل المصنوعات والمشغولات التي تقوم بها مصر؛ تجعل العالم كله يتحدث عنا على مدار آلاف السنين .

وأضافت الشوباشي خلال تصريحات لها لفضائية اكسترا نيوز أن معرض ديارنا نجح وعليه اقبال رهيب مشيرة إلى انه تم مد هذا المعرض ليومين آخرين .

وقررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مد فترة عمل معرض "ديارنا للحرف اليدوية" والذى يقام هذا العام تحت شعار « مصر بتتكلم حرفى » لمدة يومين إضافيين " الجمعة والسبت" لينتهي في ٢٧ فبراير الجاري، بدلا من ٢٥ فبراير، وهو الموعد الذي كان من المقرر أن ينتهي فيه.

وتشهد الدورة الـ 61 لمعرض ديارنا للحرف اليدوية ،والتى تقام في "كايرو فيستيفال سيتي مول" بالقاهرة الجديدة إقبالًا كبيرًا من الجمهور، وهو الامر الذي دفع وزيرة التضامن الاجتماعي لاتخاذ قرار المد ليومين إضافيين لإعطاء أكبر فرصة للجمهور لزيارة المعرض، حيث شهدت منتجات الاكسسوار الحريمي والكليم والسجاد والمشغولات اليدوية ومنتجات الألباستر إقبالًا كبيرًا من الجمهور.
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