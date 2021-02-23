محافظ بورسعيد: قضينا على المناطق العشوائية منذ عام 2017.. فيديو

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إننا أزلنا جميع المناطق العشوائية من المحافظة منذ عام 2017، مؤكدا أن عددا كبيرا من الأهالي أصبحوا موجودين في مناطق آمنة.

وأضاف الغضبان خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز، أنه تم التعاون مع التضامن الإجتماعي حتى يتم تأهيل الأهالي اجتماعيا وتغيير السلوك العشوائي الموجود لدى البعض إلى أسلوب حضاري.





ونوه محافظ بورسعيد بأن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن حريصة بشكل مستمر على التواصل مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى لتذليل كافة العقبات و تحقيق التعاون المثمر والفعال بين المؤسسات الاجتماعية والأجهزة التنفيذية .



