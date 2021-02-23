ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ بورسعيد: قضينا على المناطق العشوائية منذ عام 2017.. فيديو

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:08 ص
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
Advertisements
محمود محسن
قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إننا أزلنا جميع المناطق العشوائية من المحافظة منذ عام 2017، مؤكدا أن عددا كبيرا من الأهالي أصبحوا موجودين في مناطق آمنة.
وأضاف الغضبان خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز، أنه تم التعاون مع التضامن الإجتماعي حتى يتم تأهيل الأهالي اجتماعيا وتغيير السلوك العشوائي الموجود لدى البعض إلى أسلوب حضاري.

ونوه محافظ بورسعيد بأن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن حريصة  بشكل مستمر على التواصل مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى لتذليل كافة العقبات و تحقيق التعاون المثمر والفعال بين المؤسسات الاجتماعية والأجهزة التنفيذية .

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي  أن الوزارة معنية بالمواطن وتحسين جودة حياته، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث في أكثر من موقع عن أهمية التغيير المجتمعي، موجهة الشكر للجمعيات الأهلية في بورسعيد على جهودها في المحافظة.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 وحدات إنقاذ لانتشال الغرقى.. 10 وفيات ومصابين في حادث غرق مركب الإسكندرية

150 نسخة فقط .. الوحش ريماك C TWO يعاود الانطلاق

بينها خاتم نادر.. سرقة مجوهرات أميرة عربية في لندن على يد خادمتها | صور