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منوعات

خروج بلا عودة.. قرارات صارمة من الملكة إليزابيث بشأن هاري وميجان

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:57 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
بعد عام على تخلي الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل عن الحياة الملكية، اتخذت الملكة "إليزابيث " الثانية  قرارا بـ من الذي سيتولى مناصب الأمير هاري وزوجته ميجان ويعتقد أنها ستعلن خياراتها للعائلة المالكة في الأسابيع المقبلة.

وكانت الملكة قد قررت منذ فترة طويلة من سيكون مناسبًا للأدوار التي تخلى عنها دوق ودوقة ساسكس، قبل الإعلان الأسبوع الماضي عن عدم عودة دوق ودوقة ساسكس إلى العائلة مرة أخرى، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي  ميرور" البريطانية. 

ومن  المتوقع أن تتولى الأميرة "آن" 70 عامًا ، منصب النقيب العام لمشاة البحرية الملكية من "هاري " 36 عامًا، ويمكن للأمير "إدوارد" 56 عامًا ، أو زوجته "صوفي" 56 عامًا ، أن تحل محل "ميجان"  39 عامًا ، كراع للمسرح الوطني.

فيما شكر المسرح الوطني ميجان الأسبوع الماضي على "دعمها" لعملها مع المجتمعات والشباب ، وتدرك The Mirror أن المجلس كان "منقسمًا بشدة" حول ما إذا كان سيطلب منها الاستمرار في دور غير رسمي.

وكان الامير هاري هو القائد الجوي الفخري لسلاح الجو الملكي البريطاني في هونينجتون ، بالقرب من بوري سانت إدموندز ، سوفولك ، منذ عام 2008.

وقد تتولى صوفي ويسيكس المسؤولية من ميغان بصفتها راعية لاتحاد جامعات الكومنولث، وكما فقد هاري رعايته في اتحاد الرجبي الإنجليزي ودوري الرجبي لكرة القدم.

يأمل قادة الدوري أن يتولى ويليام ، 38 عامًا ، المسؤولية ليكون وجه كأس العالم للرجبي لعام 2021.

كما أن أدوار هاري وميجان كرئيس ونائب رئيس صندوق كوينز كومنولث تراست شاغرة، وصرح مصدر ملكي: "عندما كانت الكتابة على الحائط وكان من الواضح أن الدوق والدوقة ليس لديهما أي نية للعودة إلى العائلة والانضمام إلى الفريق ، قررت الملكة منذ فترة طويلة اتخاذ قرار بشأن المرشحين المفضل لديها الأدوار التي أخلوها ".

بينما لم يعلق قصر باكينجهام على الحمل الثاني لـ ميجان وهاري منذ الكشف عنها.
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