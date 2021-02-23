كيفية الحفاظ على سيارتك في التقلبات الجوية؟

يحمل فصل الشتاء العديد من التغيرات الجوية، مثل الرياح العاتية، أو العواصف الترابية، و تساقط الأمطار، وكل هذه العوامل تبدو طبيعية تمامًا نسبة للطبيعة الخاصة بهذا الفصل، ولكن عندما يتعلق الأمر بعالم السيارات، فالموقف يختلف كثيرًا.

وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز النصائح لكيفية الحفاظ على سيارتك في فصل الشتاء.

1- الاصطفاف

لكي تحصل على اعلى درجات الأمان فيجب أن تصطف بسيارتك داخل أحد الأماكن المخصصة، وذلك لحمايتها من تساقط مياه الأمطار، وعدم تعرضها لمشكلات الرياح و الأتربة، و لا شك أن الاصطفاف عند الاشجار و لوحات الدعاية، و الابنية التي تحت الإنشاء، من أكثر عوامل الخطر، و التي تهدد الهيكل الخارجي للسيارة، فمن الأفضل أن تبتعد عن هذه الأجسام الصلبة و تبقى في نقطة أمنة.

2- حماية السيارة من الخارج

ربما تكون الوسيلة الأشهر هي استخدام غطاء السيارة، و الذي يقوم بحماية الهيكل الخارجي من مشكلات الرطوبة والعوامل الجوية المختلفة، و من مخاطر تساقط و تراكم المياة بالاجزاء الداخلية للسيارة، و من ثم تحدث مشكلات عدة أبرزها الصدأ أو البارومة.

3- حماية الزجاج

ربما تسقط رؤس الثلوج في هذا الفصل، مما يجعل زجاج السيارة في عرضه إلى التلف او الشروخ، و لكي نتجنب هذه المشكلة، فمن الممكن أن نقوم بوضع ورق مقوى من خامة الكرتون على زجاج السيارة الأمامي و الخلفية، أو فوق السقف لحمايتة، و لتفادي وقوع الأضرار بالسقف البانوراما أو الزجاجي.

4- اختيار التوقيت المثالي

لا شك ان تحديد الوقت من أقوى عوامل النجاح في حياتنا، ولكن مع تساقط الأمطار أو المرور بمناخ سيء، فلابد ان تتحلى بهذا العنصر، و تختار الوقت المناسب لبدء رحلتك، وذلك لتفادي مخاطر الجو والعوامل المناخية المختلفة.