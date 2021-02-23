في ذكرى رحيلها.. عدد زيجات ثريا فخري ولماذا ذهبت ثروتها لوزارة الأوقاف؟

تزوجت الفنانة ثريا فخري من محمد توفيق الذي كان محاسبًا لكثير من الفنانين، وانتهت الزيجة بالطلاق سريعًا، ثم تزوجت من شاب مصري يدعى نبيل دسوقي، ودام الزواج 10 سنوات، وتوفي الزوج إثر مرض.



