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رياضة

20 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة أشمون

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:11 ص
المقاصة
المقاصة
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عبدالله هشام
اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة أشمون المقرر إقامتها في الثانية والنصف مساء اليوم الثلاثاء باستاد نادي السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وطه جمعة وأحمد مودي وأحمد صبيحة وعاصم سعيد وخالد أوتشو وفارس طارق وإسلام صالح ومحمد مخلوف وهشام محمد ومصطفى شبيطة ومحمد عادل “أمو” وباولن فوافي وباسم مرسي ومفتاح طقطق وصلاح عاشور وأحمد عادل “ميسي” ومحمود الغزالي وزياد أشرف.

وخاض فريق المقاصة  مرانه الختامي مساء امس استعدادا لمباراة أشمون على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران انتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.
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