20 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة أشمون

اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة أشمون المقرر إقامتها في الثانية والنصف مساء اليوم الثلاثاء باستاد نادي السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.



