ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بعد وصول 300 ألف جرعة.. وزيرة الصحة: نستعد لاستقبال 8.6 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا قريبا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:03 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تعاقد مصر على 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد، موضحة أن مصر بصدد استلام 8.6 مليون جرعة من لقاحات "استرازينيكا" وذلك من ضمن 40 مليون جرعة يتم الحصول عليها من خلال التحالف الدولي للأمصال واللقاحات بجنيف (GAVI)، وسيتم استقبال باقي الجرعات على مدار العام الحالي.

وأضاف مصدر بوزارة الصحة، أن الشحنة التي وصلت بمطار القاهرة الدولي، قرابة 300 ألف جرعة من اللقاح الصيني، هديه من جمهورية الصين الشعبية.

وتعد مصر أول دولة في أفريقيا تحصل على اللقاحات وتبدأ بتطعيم الأطقم الطبية، كما أشارت إلى أن جميع اللقاحات التي يتم الحصول عليها يتم منحها موافقة استخدام طواريء من خلال هيئة الدواء المصرية والمعامل التابعة لها والتأكد من فاعلية اللقاحات ومأمونيتها.

وذكرت وزيرة الصحة والسكان، أنه سيتم فتح التسجيل على الموقع الإلكتروني للمواطنين الأسبوع المقبل لبدء تلقي الفئات المستحقة لقاحات فيروس كورونا المستجد من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ومرضى الأورام، مشيرة إلى أنه تم توفير أماكن مخصصة لتلقي اللقاحات للمواطنين بالـ 27  محافظة على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه توجه الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة لعلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد،  بالشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على ثقتها وتقديم الدعم الدائم للجنة خلال مواجهة الجائحة.

واستعرض الدكتور حسام حسني  خلال المؤتمر مراحل وضع بروتوكولات التشخيص والعلاج لمرضى فيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة حتى الوصول إلى نسخته الحالية، وتحديث البروتوكول وفقًا لتطورات الوضع الوبائي والأبحاث والدراسات العلمية التي يتم إجراؤها وذلك من خلال الاعتماد على الأدوية الأكثر فاعلية في علاج المصابين.

ولفت الدكتور حسام حسني إلى أنه تم نشر نتائج الدراسات والأبحاث العلمية الخاصة بنتائج بروتوكولات التشخيص والعلاج في كبرى المجلات العلمية الدولية، موضحًا أن وزارة الصحة والسكان قادت مصر خلال جائحة فيروس كورونا على مستوى بروتوكولات العلاج والأبحاث العلمية، كما تم  تدريب الأطباء بوزارة الصحة والجامعات المصرية على طرق تطبيق البروتوكولات.

وأشار إلى أن مصر شهدت وضع غير مسبوق في الدول العربية من خلال تشكيل اللجنة العلمية ووضع بروتوكولات موحدة وبتوقيتات زمنية محددة لعلاج فيروس كورونا المستجد وتطبيقها بجميع مستشفيات مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نقل خبرة مصر في علاج كورونا لأطباء السودان

أدوية جديدة.. وزيرة الصحة تناقش مستجدات بروتوكولات علاج فيروس كورونا

وزارة الصحة: اعتماد أدوية جديدة أكثر فاعلية في علاج مُصابي فيروس كورونا.. وصرف علاج الفيروس والجرعات المحددة لحالات العزل المنزلي وفقا للبروتوكولات العلمية المحدثة

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة للإعلان عن المستشفيات الجديدة للعزل

مستشارة وزيرة الصحة: مصر أول دول أفريقية تشارك في التجارب الإكلينيكية للقاح كورونا

وزيرة الصحة: دفعات من لقاح فيروس كورونا تصل مصر خلال ساعات

ترشيحاتنا

3 أسباب قد تعطل مسيرة تألق مصطفى محمد في تركيا

الوضع يقطع القلب.. القصة الكاملة لغرق 20 شخصا في بحيرة بالإسكندرية .. فيديو

4 وحدات إنقاذ لانتشال الغرقى.. 10 وفيات ومصابين في حادث غرق مركب الإسكندرية

من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة قبل النوم ليلا.. يفوز بـ5 نعم وتكفيه 4 شرور

عماد متعب يدرس الترشح في انتخابات الأهلي وغالي ينصحه بقائمة الخطيب.. تفاصيل

رئيس لجنة الحكام يعلق على الواقعة المثيرة للجدل في لقاء سموحة والمصري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور بي إم دبليو الفئة السابعة أثناء اختبارها

قصة بشرى الشيخ الشعراوي لـ تحية كاريوكا بالجنة قبل وفاتها

الوضع يقطع القلب.. القصة الكاملة لغرق 20 شخصا في بحيرة بالإسكندرية .. فيديو