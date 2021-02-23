ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رونالدو يتصدر تويتر بعد تألقه مع يوفنتوس أمام فريق كروتوني

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:34 ص
صدى البلد
Advertisements
مصطفى كرم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #كريستيانو بعد تألقه مع فريقة يوفنتوس الإيطالي أمام فريق كرتوني بالدوري الإيطالي.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر، وجاءت التعليقات كالتالي "‏يخوض كل مبارياته وكأنها بداياته ، يركض وكأنه مراهق يبحث عن فرصة ، يحتفل وكأنه يسجل هدف بداية الشهرة ، لهذا يختلف كريستيانو عن غيره ، لهذا الارقام لعبة رونالدو المفضلة !" و "‏سجل كريستيانو حتى الآن ضد جميع فرق الدوري الإيطالي التي لعب ضدها خلال موسمين ونصف فقط . الأفضل على الإطلاق! " .

وقال آخرون "‏كريستيانو بعد الـ30 من عمره سجل +300 هدف ! وبعمر الـ36 مسجل على جميع اندية ايطاليا، يا ناس اقسم بالله شي مهوول هذي ارقام لاعبين طوال مسيرتهم وهذا مسجلها في الجزء الأخير من مسيرته يخرب بيته ما ينتهي هالإنسان " و "‏أصبح كريستيانو أول لاعب في التاريخ يسجل (+25) هدف في (14) موسم متتالي".

وفاز يوفنتوس على نظيره كروتوني بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الإيطالي.

افتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل لـ يوفنتوس في الدقيقة 38 بضربة رأسية رائعة.

وفي الدقيقة 47، أحز رونالدو الهدف الثاني له ولفريقه من ضربة رأسية أخرى، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، أحرز الأمريكي ماكيني الهدف الثالث لليوفي في الدقيقة 66.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة 45 في المركز الثالث، وتوقف رصيد كروتوني عند 12 نقطة في المركز العشرين.

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

كيف أقضي صيام الفوائت لعدة سنوات؟ علي جمعة يجيب

انتشال 7 جثث فقط.. غرق مركب صيد غرب الإسكندرية.. تفاصيل

تعرف على طلب أحفاد قبائل آل شيروكي الغريب من شركة جيب

في ذكرى ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن بدر نوفل صديق عادل إمام

فى عيد ميلادها.. ما عمر الفنانة حنان مطاوع

ظهور بي إم دبليو الفئة السابعة أثناء اختبارها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور بي إم دبليو الفئة السابعة أثناء اختبارها

قصة بشرى الشيخ الشعراوي لـ تحية كاريوكا بالجنة قبل وفاتها

الوضع يقطع القلب.. القصة الكاملة لغرق 20 شخصا في بحيرة بالإسكندرية .. فيديو