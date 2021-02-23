رونالدو يتصدر تويتر بعد تألقه مع يوفنتوس أمام فريق كروتوني

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #كريستيانو بعد تألقه مع فريقة يوفنتوس الإيطالي أمام فريق كرتوني بالدوري الإيطالي.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر، وجاءت التعليقات كالتالي "‏يخوض كل مبارياته وكأنها بداياته ، يركض وكأنه مراهق يبحث عن فرصة ، يحتفل وكأنه يسجل هدف بداية الشهرة ، لهذا يختلف كريستيانو عن غيره ، لهذا الارقام لعبة رونالدو المفضلة !" و "‏سجل كريستيانو حتى الآن ضد جميع فرق الدوري الإيطالي التي لعب ضدها خلال موسمين ونصف فقط . الأفضل على الإطلاق! " .

وقال آخرون " ‏كريستيانو بعد الـ30 من عمره سجل +300 هدف ! وبعمر الـ36 مسجل على جميع اندية ايطاليا، يا ناس اقسم بالله شي مهوول هذي ارقام لاعبين طوال مسيرتهم وهذا مسجلها في الجزء الأخير من مسيرته يخرب بيته ما ينتهي هالإنسان " و " ‏أصبح كريستيانو أول لاعب في التاريخ يسجل (+25) هدف في (14) موسم متتالي".





وفاز يوفنتوس على نظيره كروتوني بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الإيطالي.



افتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل لـ يوفنتوس في الدقيقة 38 بضربة رأسية رائعة.



وفي الدقيقة 47، أحز رونالدو الهدف الثاني له ولفريقه من ضربة رأسية أخرى، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدفين نظيفين.



وفي الشوط الثاني، أحرز الأمريكي ماكيني الهدف الثالث لليوفي في الدقيقة 66.



وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة 45 في المركز الثالث، وتوقف رصيد كروتوني عند 12 نقطة في المركز العشرين.