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أخبار البلد

ثمن بعض الدروس مؤلم جدًا.. نانسي عجرم توجه رسالة لمتابعيها

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:52 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم

وجهت الفنانة نانسي عجرم رسالة لمتابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

‏وكتبت نانسي عجرم عبر تويتر "ولا زلنا نتعلم كل يوم من الحياة درسًا جديدًا رغم أن ثمن بعض الدروس مؤلم جدًا.. تصبحون على خير".

يذكر أن نانسي عجرم، تسلمت من أنغامي درع المليون إعجاب، وشاركت محبّيها هذا الإنجاز الجديد من خلال صورة نشرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت: "يسعدني النجاح والتكريم خاصةً عندما يكون مصدره الأوّل والأخير هو الجمهور، وذلك يتجدّد اليوم من خلال درع المليون إعجاب لأغنية "عم بتعلّق فيك" من أنغامي، المنصة التي أحبها ويحبها الجميع. في النهاية تبقى محبة الناس دائمًا التكريم الحقيقي لكل فنّان".

من جانبه، قال إدي مارون، الشريك المؤسس في أنغامي إنّ "نانسي عجرم هي من أكثر الفنانات المحبّبات إلى قلوب جمهور أنغامي، وأغانيها تتصدّر الأرقام دائمًا. يسرّنا أن نسلّمها درع المليون إعجاب لأغنية "عم بتعلّق فيك" ونتمنّى لها النجاح المتواصل".

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