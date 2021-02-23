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أخبار العالم

طالب ثانوي.. نيوزيلندا تسجل إصابة محلية جديدة بكورونا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:09 ص
كورونا في نيوزيلندا
كورونا في نيوزيلندا
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شريف سيد
أعلنت السلطات في نيوزيلندا، اليوم، تسجيل إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد لطالب في مدرسة ثانوية. 

وتم تسجيل حالة الطالب في أوكلاند، ويعتقد أنها مرتبطة بالتفشي الذي أغلق المدينة لمدة ثلاثة أيام الأسبوع الماضي.

وقال مسئول في الحكومة وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن اختبار الطالب أمس أظهر إيجابية فيروس كورونا، حيث تم عزل الطالب. 

ومن جهتها، أكدت إدارة المدرسة أنها ستقوم بفحص جميع العاملين والطلاب قبل عودتهم إلى المنازل. 

وقالت المديرة العامة للصحة، آشلي بلومفيلد، إن الطالب المصاب يعيش في منزل مكون من ستة أشخاص، مع حضور شقيق واحد أيضًا في نفس المدرسة، حيث سيتم فحص العائلة كلها. 
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