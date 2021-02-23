طالب ثانوي.. نيوزيلندا تسجل إصابة محلية جديدة بكورونا

أعلنت السلطات في نيوزيلندا، اليوم، تسجيل إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد لطالب في مدرسة ثانوية.





وتم تسجيل حالة الطالب في أوكلاند، ويعتقد أنها مرتبطة بالتفشي الذي أغلق المدينة لمدة ثلاثة أيام الأسبوع الماضي.





وقال مسئول في الحكومة وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن اختبار الطالب أمس أظهر إيجابية فيروس كورونا، حيث تم عزل الطالب.





ومن جهتها، أكدت إدارة المدرسة أنها ستقوم بفحص جميع العاملين والطلاب قبل عودتهم إلى المنازل.



