قاذفات "بي-1" الأمريكية تصل إلى النرويج لأول مرة

وصلت قاذفات القنابل الأمريكية من طراز "بي-1" العملاقة إلى النرويج؛ كجزء من مهمة تدريبية في أوروبا، وهي المرة الأولى التي تظهر فيها القاذفات الأمريكية لأول مرة على أراضي الدولة الاسكندنافية.





وقالت القوات الجوية الأمريكية في بيان، نشرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، على موقعها الالكتروني، إنه منذ عام 2018 تضمنت مهام القاذفات الاستراتيجية "تكامل الولايات المتحدة مع حلفاء الناتو والشركاء الإقليميين".





وقال الجنرال جيف هاريجيان، قائد القوات الجوية الأمريكية لدى القوات الجوية الأوروبية: إن التدريب مع النرويجيين "يمكننا من صقل قدرات الردع والدفاع لدينا مع تعزيز الاستقرار الإقليمي أيضًا".





وأضاف في البيان:"إنني أتطلع إلى إظهار قدرتنا على العمل من هذا الموقع الجديد ومتابعة المهمة في بيئات جديدة".مشيرا إلى أن مهمة سلاح الجو تشمل أيضا التدريب على الاستجابة للأزمات في جميع أنحاء العالم.



