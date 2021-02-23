كريم العمدة: الاهتمام بالمحالج خطوة مهمة للحفاظ على جودة القطن.. فيديو





وأضاف "أستاذ الاقتصاد السياسي"، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن صناعة الغزل والنسيج لها تاريخ يمتد إلى حوالى 200 عام منذ حكم محمد علي، وكان لدينا مصانع للغزل والأقمشة"، كما أن مصر كانت في وقت من الأوقات هي مصدر تصدير تلك التجارة الهامة إلى العالم كله.





وأشار"العمدة"، إلى أن صناعة القطن بدأت من التسعينات، ولكن حدث لها التدهور الشديد، مضيفا أنه منذ عامين جاءت توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحياء تلك الصناعة، فكانت البداية أن يتم زيادة زراعة القطن بشكل تدريجي حتى يتم الوصول إلى مليون فدان سنويا.





وتابع كريم العمدة، أن الفلاح المصري أهمل بالفعل زراعة القطن خلال الفترة الاخيرة وحتى أنه اتجه لزراعات أخرى، مشيرا إلى أن القطن كان له حصة من مشروع المليون ونصف فدان، حتى يتم زراعة القطن طويل التيلة إضافة إلى زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة.





وأكد، أن تم عمل طريقة جديدة لتداول القطن والتجارة به، حتى يتم الحفاظ على جودة القطن وتقليل الشوائب به، متابعا أن المرحلة الثانية بعد الزراعة هو الحفاظ وتخزين القطن داخل المحالج، لذلك يتم صناعة العديد من المحالج في العديد من محافظات مصر.

قال كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن الدولة المصرية تقوم باستمرار بإحياء الصناعات الاستراتيجية الهامة، وخاصة زراعة وصناعة وتجارة القطن المصري، خاصة أن تلك الصناعة قديمة في مصر وأنها من أكثر دول العالم شهرة في صناعة قطن ذو جودة عالية، إضافة إلى أن مصر تشتهر بصناعة الغزل والنسيج.