ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كريم العمدة: الاهتمام بالمحالج خطوة مهمة للحفاظ على جودة القطن.. فيديو

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:23 ص
القطن المصري
القطن المصري
Advertisements
ياسمين القصاص
قال كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن الدولة المصرية تقوم باستمرار بإحياء الصناعات الاستراتيجية الهامة، وخاصة زراعة وصناعة وتجارة القطن المصري، خاصة أن تلك الصناعة قديمة في مصر وأنها من أكثر دول العالم شهرة في صناعة قطن ذو جودة عالية، إضافة إلى أن مصر تشتهر بصناعة الغزل والنسيج.

وأضاف "أستاذ الاقتصاد السياسي"، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن صناعة الغزل والنسيج لها تاريخ يمتد إلى حوالى 200 عام منذ حكم محمد علي، وكان لدينا مصانع للغزل والأقمشة"، كما أن مصر كانت في  وقت من الأوقات هي مصدر تصدير تلك التجارة الهامة إلى العالم كله.

وأشار"العمدة"، إلى أن صناعة القطن بدأت من التسعينات، ولكن حدث لها التدهور الشديد، مضيفا أنه منذ عامين جاءت توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحياء تلك الصناعة، فكانت البداية أن يتم زيادة زراعة القطن بشكل تدريجي حتى يتم الوصول إلى مليون فدان سنويا.

وتابع كريم العمدة، أن الفلاح المصري أهمل بالفعل زراعة القطن خلال الفترة الاخيرة وحتى أنه اتجه لزراعات أخرى، مشيرا إلى أن القطن كان له حصة من مشروع المليون ونصف فدان، حتى يتم زراعة القطن طويل التيلة إضافة إلى زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة.

وأكد، أن تم عمل طريقة جديدة لتداول القطن والتجارة به، حتى يتم الحفاظ على جودة القطن وتقليل الشوائب به، متابعا أن المرحلة الثانية بعد الزراعة هو الحفاظ وتخزين القطن داخل المحالج، لذلك يتم صناعة العديد من المحالج في العديد من محافظات مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الوزراء: مصانع الغزل والنسيج تعمل بشكل منتظم وخطة تطويربـ 21 مليار جنيه

توقيع مذكرة تفاهم بين "القابضة للغزل والنسيج" و"أولام - مصر" للشراكة في تجارة وحليج الأقطان

2020 عام الغزل والنسيج بلا منازع.. وقطاع الأعمال نجحت فى تحريك الملفات القديمة

عبد العال البنداري يكتب: مشروع قانون تحسين الأقطان

ترشيحاتنا

بوابات ذكية بدون مستندات سفر.. إجراء إماراتي جديد بشأن القادمين إلي البلاد

العراق: وزارة التربية تعلن دخول "حسن وريم" حيز التنفيذ

رياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من وسط وشمال وجنوب المملكة

علقة موت وسجن.. عريس يواجه صدمة في حفل زفافه

الأهلي يواجه سيمبا التنزاني اليوم في دوري أبطال إفريقيا

ظهور بي إم دبليو الفئة السابعة أثناء اختبارها

Advertisements

مقابل 80 ألف جنيه للفرد.. إحالة تشكيل عصابي لتهريب المهاجرين لتركيا إلى الجنايات

الوضع يقطع القلب.. القصة الكاملة لغرق 20 شخصا في بحيرة بالإسكندرية .. فيديو

سعر الذهب اليوم 23-2-2021

أفضل سورة في القرآن لقضاء الحاجة قبل الفجر .. 10 سور اقرأ إحداها واذكر حاجتك

في ذكرى ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن بدر نوفل صديق عادل إمام

موعد مباراة الأهلي أمام سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

الإصرار على الخطأ غير مطلوب.. شوبير ينتقد سيف زاهر بعد تصريحاته بـ تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد

بوابات ذكية بدون مستندات سفر.. إجراء إماراتي جديد بشأن القادمين إلي البلاد

رياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من وسط وشمال وجنوب المملكة

شائعات زواج شيما الحاج ومنذر رياحنة.. شاهد أول تعليق من الممثلة

ممنوعات في الامتحانات | تحذير عاجل من التعليم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

كيلو الفراخ البلدي بـ36 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في حاجة يا عماد؟ سيارات شاركت أبو العربي رحلته لـ الملايين | صور

عمرو دياب يخطف الأنظار فى إعلانه الجديد.. تعرف على سعر السيارة التى ظهر بها |صور

أسعار شيفروليه ماليبو 2021 الجديدة في مصر