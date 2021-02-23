ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شيكو يشارك متابعيه صورة له عبر إنستجرام

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:25 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشر الفنان هشام محمد الشهير بـ" شيكو " صورة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


وعلق شيكو على الصورة قائلا: " بعدسة الفنان الكيلاني ".


وأعلن الفنان  شيكو عن الانتهاء اليوم نهائيا من تصوير مسلسل اللعبة 2 ليفل الوحش.

ونشر شيكو صورة له مع نجوم المسلسل من آخر يوم تصوير وعلق قائلا "فركش تصوير اللعبة  بحبكم كلكم واحد واحد الي في الصورة و الي مش في الصورة الحمدلله يارب و يارب نكون خليناكم تتبسطوا".

وانتهى أبطال مسلسل "اللعبة 2" من التصوير، حيث واصل فريق العمل التصوير يوميًا تزامنًا مع عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، وتدور الأحداث حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما، ومن المقرر عرض العمل فى موسم شهر رمضان المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اتطلع لردود أفعال الجمهور.. مازو يكشف عن بوستر اللعبة 2 ليفل الوحش

ليفل الوحش.. هشام ماجد يعلن موعد عرض مسلسل اللعبة 2

مي كساب برفقة رانيا يوسف في كواليس اللعبة 2 ليفل الوحش

حبنا مجنون غير أي حب.. رسالة مي كساب لزوجها أوكا في عيد الحب

شيكو يعلن الانتهاء من تصوير اللعبة 2

أخبار الفن .. تفاصيل عودة أسامة منير للغناء .. محمد مهران يكشف تفاصيل مشاركته فى نسل الأغراب .. انتهاء تصوير اللعبة 2

ترشيحاتنا

آخر وقت صلاة الفجر حاضرا .. باقي 27 دقيقة .. صلها الآن واغتنم فضلها

قصة بشرى الشيخ الشعراوي لـ تحية كاريوكا بالجنة قبل وفاتها

صحيفة نيوزيلند هيرال: بايدن يواجه أول هزيمة سياسية له بعد توليه منصبه

سعر الذهب اليوم 23-2-2021

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

عمرو دياب يخطف الأنظار فى إعلانه الجديد.. تعرف على سعر السيارة التى ظهر بها |صور

Advertisements

مقابل 80 ألف جنيه للفرد.. إحالة تشكيل عصابي لتهريب المهاجرين لتركيا إلى الجنايات

الوضع يقطع القلب.. القصة الكاملة لغرق 20 شخصا في بحيرة بالإسكندرية .. فيديو

سعر الذهب اليوم 23-2-2021

أفضل سورة في القرآن لقضاء الحاجة قبل الفجر .. 10 سور اقرأ إحداها واذكر حاجتك

موعد مباراة الأهلي أمام سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

في ذكرى ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن بدر نوفل صديق عادل إمام

الإصرار على الخطأ غير مطلوب.. شوبير ينتقد سيف زاهر بعد تصريحاته بـ تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد

رياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من وسط وشمال وجنوب المملكة

شائعات زواج شيما الحاج ومنذر رياحنة.. شاهد أول تعليق من الممثلة

بوابات ذكية بدون مستندات سفر.. إجراء إماراتي جديد بشأن القادمين إلي البلاد

ممنوعات في الامتحانات | تحذير عاجل من التعليم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في حاجة يا عماد؟ سيارات شاركت أبو العربي رحلته لـ الملايين | صور

عمرو دياب يخطف الأنظار فى إعلانه الجديد.. تعرف على سعر السيارة التى ظهر بها |صور

أسعار شيفروليه ماليبو 2021 الجديدة في مصر