شيكو يشارك متابعيه صورة له عبر إنستجرام

نشر الفنان هشام محمد الشهير بـ" شيكو " صورة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.









وعلق شيكو على الصورة قائلا: " بعدسة الفنان الكيلاني ".









وأعلن الفنان شيكو عن الانتهاء اليوم نهائيا من تصوير مسلسل اللعبة 2 ليفل الوحش.





ونشر شيكو صورة له مع نجوم المسلسل من آخر يوم تصوير وعلق قائلا "فركش تصوير اللعبة بحبكم كلكم واحد واحد الي في الصورة و الي مش في الصورة الحمدلله يارب و يارب نكون خليناكم تتبسطوا".



