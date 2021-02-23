تفاصيل التقدم باعتذار عن الامتحانات دون احتسابها سنة رسوب

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير جريدة "أخبار اليوم"، تفاصيل تقدم الطلبة للامتحانات دون رسوب، قائلا إن هدف القرار هو عدم معاقبة الطلبة المخالفين بدرجات الرسوب، في حالبة رغبته في عدم الحضور، كما هو منصوص في القوانين، أو تحسب على الطالب من الأساس أنها سنة رسوب.





ولفت رفعت فياض، خلال استضافته في برنامج "صباح الورد"، والمذاع على فضائية "ten"، إلى أن القرار في مصلحة الطالب من حيث عدد مرات الرسوب المسموح بها، حتى لا تحسب من ضمن محاولات الرسوب المسموح بها، كما أن هذا التغيب عن الامتحان يكون بتقديم طلب للجامعة في البداية.



