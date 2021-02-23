ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تفاصيل التقدم باعتذار عن الامتحانات دون احتسابها سنة رسوب

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:05 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
نورهان رأفت
كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير جريدة "أخبار اليوم"، تفاصيل تقدم الطلبة للامتحانات دون رسوب، قائلا إن هدف القرار هو عدم معاقبة الطلبة المخالفين بدرجات الرسوب، في حالبة رغبته في عدم الحضور، كما هو منصوص في القوانين، أو تحسب على الطالب من الأساس أنها سنة رسوب. 

ولفت رفعت فياض، خلال استضافته في برنامج "صباح الورد"، والمذاع على فضائية "ten"، إلى أن القرار في مصلحة الطالب من حيث عدد مرات الرسوب المسموح بها، حتى لا تحسب من ضمن محاولات الرسوب المسموح بها، كما أن هذا التغيب عن الامتحان يكون بتقديم طلب للجامعة في البداية. 

وتابع: "مش عارفين الموجة دي هتستمر لإمتى، وأكثر القطاعات المتضررة بأزمة كورونا هو قطاع التعليم، المعروف بالازدحام والتجمعات.. كان لا يمكن أن تكون عدد أيام الامتحانات كما كانت، والظروف الحالية استثنائية، والعالم كله في حرب بيولوجية، وهناك دول أوقفت الدراسة بالكامل". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عميدة بنات عين شمس توضح شرط قبول الأعذار الطبية بالامتحانات

كل ما تريد معرفته عن آخر أخبار امتحانات طلاب الجامعات.. قرارات رسمية

قرار هام من وزارة التربية السورية بشأن الطلاب القادمين من الخارج

رفعت فياض: الدولة تضع صحة الطالب أمام أعينها.. فيديو

بعد إعلان استئناف الدراسة والامتحانات.. تعرف على موعد العودة للمدن الجامعية.. والأعلى للجامعات يؤكد: التعليم الهجين اثبت نجاحه.. والطلاب: القرار في صالحنا

تحديد 3 أسئلة لكل مادة للامتحان الموحد لطلاب النقل في سيناء

ترشيحاتنا

هل يحرم النوم على البطن ؟ الإفتاء توضح

هذه الجهات تصرف رواتبها اليوم.. اعرفها

لهذا السبب.. لا يجب شرب الماء الذي تم تركه طوال الليل

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة تونجيت السنغالي في دوري أبطال إفريقيا

كيلو الفراخ البلدي بـ36 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

في عيد ميلاد حلا شيحة.. القصة الكاملة لـ زواجها من معز مسعود

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في حاجة يا عماد؟ سيارات شاركت أبو العربي رحلته لـ الملايين | صور

عمرو دياب يخطف الأنظار فى إعلانه الجديد.. تعرف على سعر السيارة التى ظهر بها |صور

أسعار شيفروليه ماليبو 2021 الجديدة في مصر