لتدريب أطباء الأسنان.. تعاون بين جامعتى جنوه الإيطالية ومصر للعلوم والتكنولوجيا

استقبلت كلية طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مجموعة من أساتذة جامعة جنوه الإيطالية، وذلك في إطار بروتوكول التعاون "المصري - الإيطالي" بين الجامعتين، وذلك تحت رعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وبإشراف الدكتور محمد العزازي، رئيس الجامعة.









وصرحت الدكتورة هالة المنوفي، وكيل طب أسنان جامعة مصر ومدير برنامج الزمالة الإيطالية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن كلية طب الأسنان بالجامعة استقبلت مجموعة من أساتذة جامعة جنوا الإيطالية، وعلى رأسهم الدكتور ستيفانو بنيديشنتي، عميد كلية طب الفم والأسنان، والدكتور فرانشيسكو مانكوني للترتيب لعقد الامتحان النظري النهائي للدفعة السابعة في زمالة تطبيقات الليزر بالاشتراك مع نخبة من أساتذة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.









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وأضافت الدكتورة هاله المنوفي أن اللقاء مع الجانب الإيطالى تم بالاشتراك مع نخبة من الأساتذة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من بينهم الدكتور على سعفان، المستشار العلمي لمركز تطبيقات الليزر بالجامعة ومدير برنامج التعليم المستمر، والدكتور نجلاء شوقي، الأستاذ بالمركز ومدير وحدة الليزر بكلية طب أسنان جامعة الأزهر بنات.









وتضمنت الاجتماعات تقديم عرض قام به المشتركين في الزمالة للحالات الإكلينيكية التي تم إنجازها أثناء السنة الدراسية، والتي حازت على إعجاب الجانب الإيطالي، وأشاد الدكتور جهاد حبلي، منسق جامعة جنوا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتميز زمالة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ببرنامجها التدريبي المكثف، والذي يتم على المرضى التي تتردد على المستشفى التعليمي مما يكسب المشتركين مهارات تقنية وعملية عالية تميزهم عن أقرانهم في نفس البرامج في الشرق الأوسط.









وفى هذا السياق، أكدت الدكتورة ياسمين الكاشف، أمين عام مجلس الأمناء ومديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن هذا النشاط تم وفق خطة متكاملة تقوم الحامعة بتنفيذها من أحل دعم الانفتاح على العالم وفق بروتوكولات تعاون مع كبرى الجامعات فى العالم من أجل تقديم مستوى متميز من التعليم فى مختلف التخصصات.







